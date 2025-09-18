Slaapdetectie inschakelen op je AirPods: hier vind je de verborgen functie

Jouw AirPods hebben er met slaapdetectie een handige nieuwe functie bij! Benieuwd waar je die vindt? Zo schakel je slaapdetectie in.

Slaapdetectie bij AirPods

Apple heeft een aantal nieuwe functies aan de AirPods toegevoegd! Met iOS 26 komen niet alleen verbeteringen naar de iPhone, ook de AirPods krijgen er features bij. Eén daarvan is slaapdetectie, een onderdeel dat we eerder bij de Apple Watch zagen. Ben je in slaap gevallen, terwijl je de AirPods nog draagt? Dan registreren de oortjes het moment dat je bent gaan slapen. Met slaapdetectie pauzeert de audio vervolgens automatisch.

Slaapdetectie zorgt ervoor dat je muziek niet de hele nacht blijft spelen in de AirPods. Hetzelfde geldt voor podcasts, series of films, ook die worden automatisch gepauzeerd met de nieuwe functie. Dit is niet alleen beter voor je gehoor, door het pauzeren van de audio verbruiken de AirPods ook nog eens veel minder stroom. Zo voorkomt slaapdetectie dat de accu van je AirPods leeg is als je weer wakker wordt.

Zo schakel je slaapdetectie in

Apple heeft slaapdetectie met iOS 26 naar je AirPods gebracht. Heb je de update nog niet geïnstalleerd op je iPhone? Doe dat dan eerst, je vindt de update op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Na het installeren van de nieuwe softwareversie komen alle nieuwe functies automatisch naar je AirPods. Benieuwd hoe je slaapdetectie inschakelt? Dat doe je als volgt:

Haal de AirPods uit de oplaadcase; Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘AirPods’ bovenaan de instellingen; Scrol naar beneden; Zet de schakelaar achter ‘Pauzeer media als je in slaap valt’ aan.

Verschijnen de AirPods niet bij de instellingen van je iPhone? In dat geval kun je oortjes ook vinden onder ‘Instellingen > Bluetooth > Mijn apparaten’. Tik daar op het informatiesymbool (i) achter de AirPods om slaapdetectie in te schakelen. Heb je de functie aangezet? Dan wordt de audio in de oortjes automatisch gepauzeerd, zodra je in slaap bent gevallen. Daarvoor heb je vanaf iOS 26 geen slaaptimer meer voor nodig.

Meer functies voor de AirPods

Slaapdetectie is een handige toevoeging voor de AirPods, die voorkomt dat de oortjes de hele nacht audio blijven afspelen. Dat komt vooral van pas als je een serie of film aan het kijken bent, deze wordt niet volledig afgespeeld als je ligt te slapen. Zo weet je de dag erna nog waar je ongeveer bent gebleven. Helaas komt slaapdetectie niet naar alle AirPods, alleen de AirPods 4 (met en zonder ruisonderdrukking), de AirPods Pro 2 en de AirPods Pro 3 worden uitgebreid met de functie.

Naast slaapdetectie krijgen deze AirPods er ook een camera-afstandsbediening bij, die het mogelijk maakt om op afstand foto’s te maken met je iPhone. Ben je enthousiast over de nieuwe functies, maar hebben jouw AirPods geen ondersteuning voor slaapdetectie? Dan is het tijd voor nieuwe oortjes. De AirPods Pro 3 zijn op dit moment Apple’s beste én nieuwste oortjes. Bekijk hier de laagste prijzen, zodat je nooit teveel betaalt: