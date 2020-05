WhatsApp-berichten stromen de hele dag binnen, maar soms heb je geen handen vrij om ze te beantwoorden. Gelukkig kun je ook reageren met Siri. Zo laat je Siri WhatsApp-berichten voorlezen en op appjes reageren.



Siri WhatsApp voorlezen: zo werkt het

Siri is ontzettend veelzijdig. Het slimme stemhulpje vertelt niet alleen welke afspraken er op de planning staan en wat voor weer je kunt verwachten, maar laat ook weten welke WhatsApp-berichten je hebt binnengekregen. De assistent kan appjes voorlezen, maar ook versturen. Bovendien kun je met Siri via WhatsApp bellen. Zo werkt het.

Siri WhatsApp-berichten laten voorlezen

Het is belangrijk om vooraf te vermelden dat Siri niet je hele berichtengeschiedenis kan oplezen. Het hulpje leest alleen nieuwe berichten voor, die je dus nog niet eerder hebt geopend. Zo laat je Siri WhatsApp-berichten voorlezen:

Zeg “Hé, Siri” tegen je iPhone, of activeer de assistent handmatig; Geef het volgende commando: “Lees mijn nieuwe WhatsApp-berichten voor”; Vervolgens lepelt Siri op van wie je allemaal nieuwe berichten hebt ontvangen; De assistent vraagt na afloop van het bericht of je wil reageren.

Indien je besluit niet te antwoorden gaat Siri verder met het voorlezen van de andere berichten. Het hulpje stopt automatisch met voorlezen zodra er geen nieuwe appjes meer zijn. Wanneer je de schermvergrendeling van WhatsApp hebt ingeschakeld, met Touch ID of Face ID, leest de chat-app geen berichtjes voor. Ontgrendel in dat geval eerst het scherm van je iPhone.

WhatsApp-berichten versturen met Siri

Op ongeveer dezelfde manier kun je ook direct berichten versturen met Siri. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld geen handen vrij hebt.

Roep “Hé, Siri”, of activeer de stemhulp handmatig; Zeg “Stuur een WhatsApp-bericht naar [naam uit je contactenlijst]”. Het is hierbij belangrijk dat je de volledige naam vermeldt; Spreek de boodschap in, inclusief eventuele komma’s en vraagtekens; Siri toont nu op het scherm van je iPhone wat hij heeft verstaan. Je kunt nu nog wijzigingen doorgeven of het bericht versturen door “Ja” te zeggen.

Je kunt ook berichtjes uit een groepschat laten voorlezen. Vermeldt in dat geval duidelijk de volledige naam van het gezelschap.

Bellen met Siri via WhatsApp

WhatsApp is begonnen als chat-app, maar niet veel later werd het ook mogelijk om te bellen. Je gebruikt hierbij geen belminuten, maar een wifi-verbinding of mobiele data. Uiteraard kun je ook Siri gebruiken om via WhatsApp te bellen:

Activeer de assistent door “Hé, Siri” te zeggen, of activeer ‘m handmatig; Geef het volgende commando door: “Bel [volledige naam contactpersoon] via WhatsApp”; Je kunt ook een videogesprek starten. Zeg in dat geval “Start een videogesprek met [naam contactpersoon] via WhatsApp”.

