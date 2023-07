Siri uitzetten op je iPhone: zo doe je dat!

Als je Siri niet gebruikt, vind je het waarschijnlijk alleen maar vervelend als Apple’s virtuele assistent onbedoeld wordt geactiveerd. Daarom kun je Siri in dat geval beter uitzetten op je iPhone. We laten je zien hoe dat werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri op je iPhone

Voordat we je laten zien hoe je Siri volledig kunt uitzetten op je iPhone even het volgende: als je Siri alleen tijdelijk wilt uitzetten, dan is er een handig trucje dat je misschien nog niet kende.

Siri reageert namelijk niet als je je iPhone met het scherm naar beneden op tafel legt. Onbedoeld activeren is dan dus onmogelijk. Overigens is dit ook het geval wanneer je iPhone in je broekzak zit, bedekt is en wanneer de energiebesparingsmodus is ingeschakeld.

Het is mogelijk om dit uit te schakelen en er zo voor te zorgen dat Siri altijd luistert, ook in je broekzak. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Siri’;

Schakel de optie ‘Luister altijd naar ‘Hé, Siri” in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo schakel je Siri volledig uit

Je kunt Siri met een gerust hart uitzetten op je iPhone, want activeren kan altijd nog door de zijknop even ingedrukt te houden. Tenzij je die optie ook uitschakelt natuurlijk. Siri uitzetten op je iPhone doe je zo:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Siri en zoeken’; Schakel de optie ‘Luister naar ‘Hé, Siri” uit.

Zoals je ziet kun je hier ook de opties ‘Druk op de zijknop voor Siri’ en ‘Sta Siri toe bij vergrendeling’ uitzetten. Je kunt zelf bepalen of je dat wilt of niet.

Siri uitzetten op je Apple Watch

Is Siri uitzetten op je iPhone helemaal gelukt, dan wil je waarschijnlijk hetzelfde op je Apple Watch. Siri uitzetten op je Apple Watch doe je zo:

Druk op de Digital Crown van je Apple Watch;

Tik op ‘Instellingen’ (dit is het tandwieltje);

Scrol naar beneden en kies voor Siri;

Zet de functies uit bij ‘Luister naar Hé, Siri’, ‘Tik op om te spreken’ en ‘Druk op de Digital Crown’;

Druk nogmaals op de Digital Crown om de instellingen te sluiten.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!