Eindelijk: zo stel je bij Siri een standaard muziek-app in (zoals Spotify)

Siri’s voorkeur voor Apple Music komt met iOS 14.5 ten einde. Voortaan stel jij zelf in welke muziek-app wordt geopend als je een muziekgerelateerde vraag stelt. Zo stel je het in.

Bij Siri een standaard muziek-app instellen: zo doe je dat

Hoewel Spotify de populairste muziekdienst in Nederland is, hield Siri hardnekkig vast aan Apple Music. Vragen aan de assistent om een album of nummer af te spelen, zonder te benoemen in welke app je dit wilde laten gebeuren, eindigden daarom altijd in een enkeltje naar de Muziek-app van Apple.

Gelukkig komt Apple met iOS 14.5 muziekliefhebbers tegemoet en kun je nu Siri ook andere muziek-apps laten openen. Je moet alleen weten dat de optie bestaat, want je vindt deze niet terug in de instellingen.

Het werkt als volgt. Zorg wel dat je iOS 14.5 of nieuwer geïnstalleerd hebt, anders werkt het stappenplan niet.

Zo stel je een standaard muziek-app in bij Siri

Vraag Siri om een album, nummer of muziek van een artiest af te spelen. Zoals ‘Hé Siri, speel Radiohead af’; Siri vraagt nu met welke app je muziek luistert. Kies de app uit het lijstje dat in beeld verschijnt; Voortaan speelt Siri muziek af in deze app.

Het grote verschil is dus dat je niet meer hoeft te benoemen dat Siri Spotify moet openen. Dat is handig als je jouw iPhone regelmatig handsfree gebruikt, bijvoorbeeld tijdens het rijden.

Volgens Apple is er een instelling aanwezig om dit handmatig in te voeren, omdat Siri van jouw gedrag moet leren en zo steeds beter wordt in het maken van dit soort beslissingen. Wij hadden echter liever een optie gehad in de Instellingen-app, net zoals het instellen van een standaard mail-app of standaard browser werkt.