Luister je tijdens het hardlopen graag naar muziek? Goed nieuws! Je kunt dankzij de nieuwe Siri-ondersteuning voor Spotify op de Apple Watch nu handsfree liedjes aanzetten. Zo werkt het.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri Spotify-ondersteuning voor Apple Watch nu beschikbaar

Spotify heeft de iOS-app een update gegeven waarmee Siri-ondersteuning voor de Apple Watch wordt toegevoegd. Je kunt hierdoor met een stemcommando muziek aanzetten. De functie werkt alleen op Apple Watches die op watchOS 6 draaien. Eind vorig jaar kondigde Spotify al Siri-ondersteuning aan voor de iPhone en iPad.

Siri Spotify-ondersteuning voor Apple Watch zet je zo aan:

Zorg dat je Apple Watch op watchOS 6 draait en download de nieuwste versie van Spotify; Pak je horloge erbij en zeg “Hey Siri, speel [album/artiest/afspeellijst] op Spotify”; Geef eventueel toestemming aan Siri om Spotify-gegevens te gebruiken; Als het goed is hoor je nu muziek.

Je hoeft de toestemming slechts eenmalig te verlenen. Heb je al eerder naar Spotify geluisterd via Siri? Dan kun je deze stap waarschijnlijk overslaan: de toestemming is immers al verleend. Je kunt Spotify overigens ook handsfree gebruiken met AirPods, de HomePod of in combinatie met CarPlay.



Haal meer uit Spotify

Siri was altijd een afgesloten terrein voor externe app-ontwikkelaars. Wanneer je vroeg om een liedje af te spelen via een andere muziekdienst dan Apple Music, kreeg je geen thuis. Sinds iOS 13 is dit beleid versoepeld. In oktober van 2019 kondigde Spotify bijvoorbeeld al aan dat hun app voortaan handsfree te bedienen was met Siri.

Een nummer afspelen en afspeellijst aanmaken lukt de meeste Spotify-luisteraars wel, maar de muziekdienst heeft meer om het lijf. Check ons artikel met Spotify-tips voor een overzicht van handige functies, of bekijk onderstaande video. Een goed voorbeeld is Sleep Timer. Hiermee kun je onder het genot van je favoriete muziek in slaap vallen.

Lees het laatste nieuws over Spotify