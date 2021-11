Siri aanzetten, gebruiken en personaliseren: zo doe je dat

Siri is Apples stemhulp die het antwoord weet op al jouw vragen. Daarnaast kan Siri je uitstekend helpen met kleine taken. Uiteraard is het ook mogelijk om lekker even te kletsen met de stemassistent. Hoe je Siri moet aanzetten, instellen en gebruiken vertellen we je in dit artikel.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri aanzetten, instellen en gebruiken

Siri is je persoonlijke assistent en bestaat al sinds 2011. Al vanaf iOS 8.3 spreekt de assistent ook Nederlands en kan je hem (of haar) raadplegen voor vragen over het weer, je planning, triviale feitjes (Wat is de zin van het leven?) en nog veel meer. Siri aanzetten is heel eenvoudig.

Siri aanzetten op je iPhone of iPad Open de ‘Instellingen’-app op je iPhone of iPad; Scrol naar beneden en gaan naar ‘Siri en zoeken’; Zet de schakelaar ‘Druk op de zijknop voor Siri’ op aan. Bij een oudere iPhone is heet de functie ‘Druk op de thuisknop voor Siri’.

Vanaf nu kan je Siri activeren door op de zijknop (of thuisknop bij een ouder toestel) van je iPhone te drukken. De knop moet je een paar tellen ingedrukt houden tot het Siri-symbool op het scherm verschijnt.

Siri personaliseren

Uiteraard kan je de stemhulp ook activeren met het ‘Hé, Siri’-commando. Je hoeft dan alleen maar te praten om iets te vragen of een opdracht door te geven. Zet hiervoor de schakelaar in de instellingen bij de optie ‘Luister naar ‘Hé, Siri’ aan, en train de assistent een paar keer om jouw stem te laten herkennen.

Verder kan je in het instellingenmenu de stemassistent zoveel mogelijk personaliseren, bijvoorbeeld door een andere stem te kiezen. Momenteel bestaat de keuze uit één damesstem of één herenstem. Niet onbelangrijk: de Nederlandse (en Vlaamse) Siri heeft een wifi- of mobiele-verbinding nodig om te werken.

Wil je meer opties? Dan moet je Siri in het Engels instellen. Dat doe je door te klikken op ‘Instellingen > Siri en zoeken > Taal > Engels (Verenigde Staten)’. Je moet dan wel weer ‘Hé, Siri’ opnieuw inschakelen en Siri opnieuw je stem laten herkennen.

Meer over Siri

Ben je nieuw in de wereld van het praten tegen je telefoon, en was het aanzetten van Siri je eerste kennismaking? Check dan onze Siri-beginnersgids om een goede start te maken. Ook handig om te weten: Siri heeft een aantal nieuwe functies in iOS 15 gekregen. En weet je even niet wat je aan Siri moet vragen? Check dan de 40 grappigste vragen aan de Nederlandse Siri. Veel plezier!