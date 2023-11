Sinterklaasgedichten maak je met hulp van AI gewoon op je iPhone

Het is weer die tijd van het jaar: gedichten! Heb je geen inspiratie voor leuke sinterklaasgedichten, dan roep je de hulp van AI in op je iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sinterklaasgedichten met hulp van AI

Misschien had je al bedacht om sinterklaasgedichten dit jaar door ChatGPT en je iPhone te laten schrijven, maar dat is toch makkelijker gezegd dan gedaan. Om te beginnen kan de gratis versie van ChatGPT niet bepaald goed dichten in het Nederlands. In de praktijk krijg je dan vaak Engelse gedichten vertaald naar het Nederlands, en dat wil je niet.

Voor 20 dollar per maand heb je de betaalde versie van ChatGPT. Een prima optie als je dat geld er voor over hebt. Wil je liever niet betalen voor AI, dan raden we in dit geval Bing aan. Die is namelijk gratis en kan ook gewoon dichten in het Nederlands. Je opent Bing in de browser of je installeert de app.

Bing: Chat with AI & GPT-4 Microsoft Corporation 9,2 (1.985 reviews) Gratis via App Store via App Store

Zo maak je sinterklaasgedichten met AI

Om goede resultaten te krijgen, is het belangrijk dat je ChatGPT of Bing genoeg relevante informatie geeft. Vraag ook specifiek om een gedicht dat rijmt in het Nederlands, om te voorkomen dat je alsnog Engelse vertalingen krijgt. Verder kun je bijvoorbeeld zeggen wat het cadeau is, maar dat dit niet in het gedicht verklapt mag worden. Hier volgt een voorbeeld van wat je zou kunnen vragen:

“Schrijf een sinterklaasgedicht van 16 tot 20 regels dat rijmt in het Nederlands. Het gedicht is voor mijn vader. Hij is 73 jaar oud, grappig maar ook koppig en hij houdt van film en muziek. Het gedicht mag grappig zijn, maar niet te flauw. Mijn cadeau voor hem is een Apple Watch, maar verklap dit niet in het gedicht!”

Verwacht nu niet dat er perfecte sinterklaasgedichten uit je iPhone komt rollen, want dat is absoluut niet het geval. Je kunt Bing nog extra informatie geven en een nieuwe versie laten schrijven, maar verwacht ook daar geen wonderen van. De kans is wel groot dat er één of twee regels in staan die je prima kunt gebruiken. Wil je meer regels, vraag dan opnieuw om een sinterklaasgedicht maar geef er nu andere informatie bij.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chat G-Piet bij Coolblue

Heb je een cadeau gevonden bij Coolblue, dan kun je daar gelijk door Chat G-Piet een gedicht bij laten maken. Op deze manier sinterklaasgedichten maken werkt overigens alleen op de website van Coolblue en dus niet in de iPhone-app. Verder werkt het op een vergelijkbare manier: kies het cadeau, geef aan wie de ontvanger is en noem wat karaktereigenschappen. Vervolgens wordt er een sinterklaasgedicht voor je geschreven.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.