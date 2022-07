Afspeellijsten Shazam synchroniseren: nu ook met Apple Music en Spotify

De muziekherkenning-app Shazam op je iPhone werkt nu écht goed samen met Apple Music en Spotify. Muziek die je hebt ontdekt wordt automatisch gesynchroniseerd en in een afspeellijst van Apple Music of Spotify gezet. Zo kun je meteen naar al je pas ‘ontdekte’ muziek luisteren.

Muziek uit Shazam synchroniseren met Apple Music en Spotify

Met de app Shazam kun je makkelijk de naam (en de zanger) van een liedje achterhalen. Je start de app, houd je iPhone in de buurt van de geluidsbron en wacht even. Daarna verschijnt vrij vlot de naam van het liedje in een notificatie op je iPhone, iPad of Apple Watch.

Wil je de liedjes daarna beluisteren? Dan kun je Apple Music (of Spotify) automatisch een afspeellijst met al je ontdekte muzieknummers laten maken. Deze lijst wordt dan automatisch bijgewerkt met de nieuwe liedjes uit Shazam.

Soms vraagt Apple Music automatisch of je de afspeellijst wilt maken. Krijg je deze optie niet? Dan moet je het even handmatig aanzetten. Dat doe je op de volgende manier.

Open de app Shazam; Veeg het venster naar boven en tik op het tandwieltje; Tik op Apple Music (of Spotify) en kies voor verbinding maken; Zet de functie bij ‘Shazams sychroniseren naar Apple Music’ op aan.

Wanneer je nu een liedje herkent met Shazam worden de liedjes automatisch toegevoegd aan de ‘Mijn Shazam’-afspeellijst in Apple Music of Spotify.

Muziek herkennen zonder Shazam-app

Wanneer je een liedje hoort en je wilt de naam weten, hoef je niet per se de app Shazam te gebruiken. Je iPhone heeft de functie ook ingebouwd in het bedieningspaneel. Heb je die optie niet? Dan kun je de muziekherkenning-functie op de volgende manier aanzetten.

Tik op ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Bedieningspaneel’;

Scrol naar beneden en tik op het groene bolletje bij ‘Muziekherkenning’.

De functie muziekherkenning is nu te vinden in het bedieningspaneel. Om het bedieningspaneel te openen op een iPhone met Face ID, veeg je in de rechter bovenhoek naar beneden. Bij een iPhone met Touch ID veeg je van onderaan het scherm naar boven.

Lees meer: zo gebruik je Shazam vanuit het Bedieningspaneel

Ook leuk: wanneer je de vinger ingedrukt houdt op de muziekherkenning-knop in het bedieningspaneel krijg je alle liedjes te zien die je ooit hebt ontdekt (maximaal 100). Deze nummers wordt nu ook gesynchroniseerd op al je apparaten.

Om in Apple Music of Spotify een afspeellijst te beluisteren met al je ontdekte Shazam-muziek, moet je de app Shazam wel op je iPhone staan. Het is niet mogelijk om vanuit muziekherkenning de liedjes te importeren.

