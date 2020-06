Het maken van een screenshot (ook wel printscreen of schermafbeelding genoemd) op je Mac gaat snel en gemakkelijk, maar dan moet je wel de juiste toetsencombinaties weten. We laten zien hoe je op je Mac screenshots maakt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe maak je een screenshot op je Mac?

Windows-toetsenborden bevatten over het algemeen de duidelijke knop ‘Printscreen’. Deze is niet te vinden op een MacBook of iMac-toetsenbord, maar er zijn speciale toetsencombinaties om een screenshot te maken. Een groot voordeel van macOS is dat je ook een gedeelte van het scherm kunt vastleggen – zo doe je dat:

Screenshot van het gehele scherm met de toetscombinatie “Shift + Cmd +3″

Op je Mac screenshots maken, doe je door de combinatie Shift-Cmd-3 te gebruiken. Dan maak je een screenshot van het gehele scherm.

Screenshot van een uitsnede van het scherm met de toetscombinatie: “Shift + Cmd +4″

Wil je slechts een gedeelte van je scherm bewaren? Gebruik dan Shift-Cmd-4 . Het muisicoon verandert dan in een kruisje. Sleep deze over het gedeelte waarvan je een screenshot wil maken, zo ontstaat er een vierkant. Zodra je dan loslaat, wordt de schermafbeelding gemaakt.

. Het muisicoon verandert dan in een kruisje. Sleep deze over het gedeelte waarvan je een screenshot wil maken, zo ontstaat er een vierkant. Zodra je dan loslaat, wordt de schermafbeelding gemaakt. Het verkeerde gebied geselecteerd? Druk dan tijdens het slepen op ‘Esc’ om het opnieuw te selecteren. Screenshots worden automatisch opgeslagen op je bureaublad. Het is ook mogelijk om de schermafbeelding meteen naar het klembord te kopiëren. Druk hiervoor de toetsencombinatie in en houdt tegelijkertijd de Control-toets in. Zo verwerk je snel screenshots in een document of e-mail.

Wil je een schermafbeelding maken van één bepaald venster? Druk dan nadat je Shift-Cmd-4 indrukt op de spatiebalk. Het muisicoon verandert nu in een camera. Beweeg het camera icoon over het gewenste venster, zodat deze blauw kleurt. Klik op een screenshot te maken. Ook hierbij kan je op ‘Esc’ drukken om opnieuw te beginnen.

Screenshot-toolbar met de toetscombinatie: “Shift + Cmd + 5″

Sinds macOS Mojave is er een derde manier om allerlei soorten screenshots te maken met de screenshot-toolbar. Druk op Shift-Command-5 om de screenshot-toolbar te openen. Deze verschijnt onderaan je display.

Drie opties laten je screenshots maken zoals ook mogelijk is met de andere twee toetsencombinaties, namelijk van je volledige scherm, een venster of een selectie. De andere twee knoppen laten je een schermopname maken.

Om dit paneel weer te sluiten, druk je op het kruisje of op Escape. Via de knop Options in het paneel kun je kiezen waar de screenshots opgeslagen moeten worden. Ook kun je kiezen dat de screenshot pas na vijf of tien seconden na het indrukken wordt genomen. Als je de toolbar wil verplaatsen, sleep je deze aan de linkerhoek over het beeldscherm.

→ Lees meer in onze uitgebreide macOS Mojave review

Screenshots snel bewerken

Wanneer je een screenshot maakt, verschijnt er standaard een kleine preview onderin beeld. Als je hierop klikt, kun je de schermopname snel bewerken. Zo voeg je er gemakkelijk tekst of aantekeningen aan toe voordat deze wordt opgeslagen. Vanuit hier is het ook gemakkelijk om je screenshot snel te delen, via bijvoorbeeld Mail of een gedeelde map. Wil je het openen in een bewerkingsprogramma om de afbeelding uitgebreider te bewerken, dan moet je de schermafbeelding vanaf de bestandslocatie openen.

Screenshots verzamelen

De screenshots verzamelen zich automatisch op je bureaublad. Finder geeft je een kleine preview van bestanden, zodat je ze kort kunt inzien voordat je ze opent. Met de zogeheten ‘Quick actions’ kun je snel korte handelingen verrichten vanuit Finder, zoals het roteren van een foto of het samenvoegen van meerdere bestanden tot pdf.

Je hoeft niet bang te zijn dat het bureaublad van je Mac in korte tijd vol komt te staan, want de Stacks-functie zorgt ervoor dat bestanden automatisch bij elkaar komen te staan. In feite zijn het mapjes waar bijvoorbeeld alle afbeeldingen, pdf’jes en andere bestandsformaten in worden verzameld. Als je op zo’n verzameling klikt, komen alle bestanden tevoorschijn. Handig als je regelmatig screenshots maakt.

Meer handige MacBook-tips

Wil je meer van dit soort praktische tips lezen voor je MacBook? Op iPhoned delen we regelmatig tips zodat je alles uit je Mac kan halen. Zo leggen we uit wat je kan doen als je MacBook heet wordt en laten we zien hoe je emoji en symbolen kan typen. Ook geven we tips hoe je snel ruimte vrijmaakt op je MacBook.