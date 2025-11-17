Apple Intelligence: verbeter je teksten op je iPhone met schrijfhulp

Soms wil je bij het typen van berichten nét wat duidelijker of vriendelijker overkomen. Precies daarvoor heeft Apple de functie Schrijfhulp gemaakt.

Apple Intelligence: verbeter je teksten met behulp van schrijfhulp

Schrijven op je iPhone doen we allemaal: van korte appjes tot complete e-mails. En het is altijd slim om even terug te lezen wat je hebt getypt voordat je op versturen klikt.

Soms kom je er dan achter dat je misschien toch wel een beetje te lomp bent geweest in je antwoord. Of dat de tekst toch echt iets duidelijker mag. Dan is de nieuwe functie Schrijfhulp (Writing Tools in het Engels) het perfecte hulpmiddel.

Om de functie te gebruiken heeft je iPhone wel ondersteuning nodig voor Apple Intelligence. Daarvoor heb je een iPhone 15 Pro of beter nodig. Ook op de iPhone 16e is Apple Intelligence beschikbaar en op de iPad. Houd er wel rekening mee dat ook je iPad dan ondersteuning moet hebben voor Apple Intelligence.

Schrijfhulp gebruiken op de iPhone Open een app waarin je kunt typen, zoals Notities of Berichten; Selecteer de tekst die je wilt herschrijven; Tik op het ‘Schrijfhulp’-icoontje onderaan, dit is een cirkeltje met een pennetje erin; Kies een van de opties onderaan, zoals ‘Corrigeer’ of ‘Vriendelijk’; Lees de tekst door en tik op het vinkje als je tevreden bent met de aangepaste tekst.

De functie is beschikbaar in verschillende apps, onder andere in Notities en Berichten. Maar Schrijfhulp is niet overal beschikbaar. Het blijft altijd even proberen of de functie in de app zit die je gebruikt.

Ook voor het specifiek herschrijven

Ook als je tekst best oké is, maar nog net niet lekker loopt, kun je Schrijfhulp op je iPhone gebruiken. Je kunt de functie dan vragen om de tekst te herschrijven. Hiervoor kun je bij ‘Beschrijf je wijziging’ aangeven wat je wilt veranderen aan de tekst.

Let op: Apple Intelligence accepteert niet zomaar elke soort wijziging. Dus soms is het even experimenteren tot je de juiste opdracht hebt gevonden die hij wel wilt doorvoeren.

