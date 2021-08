Tip: Zo maak je een schermopname op je iPhone of iPad

Met een schermopname maak je een korte video waarin je het scherm van je iPhone of iPad deelt. In deze tip leggen we je uit hoe je zo’n schermopname het beste maakt.

Lees verder na de advertentie.

Schermopname maken op je iPhone of iPad

De functie om een schermopname te maken komt je vaker van pas dan je misschien in eerste instantie denkt. Je kunt met deze functie bijvoorbeeld heel makkelijk een familielid helpen met een (lastig) probleem op de iPhone of iPad.

Het maken van een schermopname is ook handig wanneer je zonder poespas een stukje uit een video van YouTube wilt bewaren. En het mooie ervan? Een schermopname maken is zo gepiept.

Even checken: opnameknop in het Bedieningspaneel

De knop om een schermopname op je iPhone of iPad te maken, vind je in het Bedieningspaneel. Je opent het Bedieningspaneel op een iPhone X (en nieuwere modellen) door omlaag te vegen vanuit de rechterbovenhoek van het scherm. Op een ouder toestel krijg je het paneel te zien door omhoog te vegen vanaf de onderrand van het scherm.

Wanneer de opnameknop niet in je Bedieningspaneel te vinden is, moet je hem eerst toevoegen. Open de Instellingen-app en tik op de optie ‘Bedieningspaneel’. Ga naar ‘Meer regelaars’ en tik op het groene plusje bij de optie ‘Schermopname’. Met de drie strepen aan de rechterkant kun je de volgorde van de functies naar wens wijzigen.

Stappenplan: schermopname iPhone maken

Om een schermopname op je iPhone te maken volg je deze stappen:

Open het Bedieningspaneel; Tik op de opnameknop (dit is het icoontje met het bolletje); Na drie seconden wordt de schermopname gestart; Wanneer je de schermopname hebt gemaakt, tik je linksboven op de rode knop; Kies voor ‘Stop’ om de schermopname te stoppen; Je schermopname wordt opgeslagen in de Foto’s-app.

Als je bij je schermopname ook je eigen opmerkingen wilt geven, is het mogelijk om de microfoon in te schakelen. De werkwijze is dan iets anders:

Open het Bedieningspaneel; Houd de opnameknop ingedrukt; Zet de microfoon aan door op het microfoon-icoontje te tikken; Tik op ‘Start opname’.

Je kunt nu een video maken van je iPhone- of iPad-scherm en vertellen wat er op het scherm gebeurt.

Niet vergeten: schermopname iPhone nabewerken

De video die je net hebt gemaakt staat in de Foto’s-app. We raden je aan om het filmpje nog eventjes bij te werken. Vaak is er aan het begin van de video nog een stukje van het Bedieningspaneel te zien of ben je nog bezig naar de juiste app te gaan.

Door de video te openen in de Foto’s-app en op ‘Wijzig’ te tikken pas je de schermopname aan. Je kunt hier bijvoorbeeld de video bijsnijden of het contrast wijzigen. En vind je het gesproken commentaar toch maar niets? Dan kun je hier het geluid van je schermopname verwijderen.

Wil je van je schermopname écht iets moois maken? Dan kun je ook een app gebruiken om de video te bewerken. Daarover lees je meer in het onderstaande artikel.

Lees meer: De 4 beste apps om video’s te bewerken op je iPhone en iPad

Check meer handige tips