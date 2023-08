Schermafstand in iOS 17: houd je iPhone nooit meer te dichtbij

Met iOS 17 komt er een nieuwe functie naar je iPhone, waardoor je de telefoon nooit meer te dichtbij houdt. Zo werkt schermafstand in iOS 17.

Schermafstand in iOS 17

Apple heeft iOS 17 inmiddels officieel onthuld en er komt weer een aantal handige functies naar je iPhone. Zo wordt de compleet nieuwe Stand-by modus geïntroduceerd en komt de Journal-app naar je telefoon. Ook apps als Telefoon, FaceTime en Berichten worden op de schop genomen in iOS 17. Daarnaast heeft Apple nieuwe gezondheidsfuncties gelanceerd in de iOS-versie.

Eén van die functies is Schermafstand. Met de feature krijg je een waarschuwing als je de iPhone te dicht bij je ogen houdt. Zodra de afstand tussen je ogen en de iPhone weer voldoende is, verdwijnt de melding weer. Op deze manier probeert Apple te voorkomen dat er afwijkingen aan de ogen van iPhone-gebruikers ontstaan. Wij leggen je uit hoe Schermafstand werkt in iOS 17.

Zo stel je Schermafstand in

Wanneer je iOS 17 hebt geïnstalleerd, wordt Schermafstand niet automatisch ingeschakeld op je iPhone. Je moet daarvoor zelf naar de instellingen gaan van het toestel. Schermafstand aanzetten gaat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Schermtijd’; Kies voor ‘Schermafstand’; Zet vervolgens de schakelaar achter ‘Schermafstand’ aan.

Met Schermafstand in iOS 17 krijg je vervolgens telkens een melding als je de iPhone te dichtbij houdt. Deze functie werkt alleen bij iPhones die beschikken over Face ID, want dezelfde sensor wordt gebruikt om de afstand tussen je gezicht en de iPhone te bepalen. Dat betekent dus dat Schermafstand naar de iPhone XR en ouder komt, met uitzondering van de iPhone SE (2022).

Meer weten over iOS 17?

Schermafstand kan in het begin een irritante functie zijn, maar je wordt zo wel een stuk bewuster van de momenten dat je de iPhone te dichtbij houdt. Zo krijg je uiteindelijk minder snel vermoeide ogen én is er minder risico op bijziendheid. Daarom is het aan te raden om de functie in te schakelen, ook voor volwassenen.

Vanaf iOS 17 waarschuwt je iPhone dus voor de Schermafstand van je telefoon. Wil je meer weten over de nieuwste versie van het besturingssysteem? Bekijk dan hier of alle nieuwe functies wel op jouw iPhone werken. Ook verklapt Apple met iOS 17 al een aantal functies van de iPhone 15. Lees hier welke dat zijn!