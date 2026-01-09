Schakel ‘Download en bewaar originelen’ uit om ruimte te besparen

Met de optie ‘Download en bewaar originelen’ ingeschakeld loopt de opslagruimte op je iPhone snel vol – we laten zien hoe je die uitschakelt.

Schakel ‘Download en bewaar originelen’ uit

De functie ‘Download en bewaar originelen’ refereert aan de opslag van foto’s en video’s die je maakt met je iPhone. Heb je deze functie ingeschakeld, dan kies je ervoor om alle foto’s en video’s in volledige resolutie op je iPhone op te slaan. Je weet dan dus zeker dat je alleen de beste versies van je foto’s en video’s op je iPhone hebt staan. Dat heeft uiteraard voordelen. Een groot nadeel is echter dat het (afhankelijk van hoeveel foto’s je maakt) erg veel opslagruimte in beslag neemt. Maar gelukkig kun je daar iets aan doen.

Heb je een iPhone waarop de hoeveelheid opslagruimte maar beperkt is, dan is het dus beter om die functie niet aan te zetten. Je kunt in plaats van ‘Download en bewaar originelen’ dan kiezen voor de functie ‘Optimaliseer iPhone-opslag’. De originele foto’s en video’s op je iPhone worden dan automatisch vervangen door kleinere versies, die dus ook veel minder opslagruimte innemen. De originele versies staan echter nog altijd gewoon in je iCloud, zodat je ze daar altijd weer van kunt downloaden. Check welke keuze je hebt ingesteld op de volgende manier:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’;

Scrol naar ‘Foto’s’ en tik erop;

Plaats een vinkje achter ‘Optimaliseer iPhone-opslag’.

Verander je toch weer van gedachten of heb je bijvoorbeeld een nieuwe iPhone gekocht met veel meer opslagruimte, dan kun je op deze plek dus alsnog kiezen voor de optie ‘Download en bewaar originelen’. Je foto’s en video’s op je iPhone worden dan weer vervangen door de originele en volledige versies.

