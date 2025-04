Safari laat in iOS 18.4 standaard de geschiedenis van je zoekopdrachten zien als je een nieuw tabblad opent. Zo zet je het uit.

Zo voorkom je dat Safari je geschiedenis onthult in iOS 18.4

Wanneer je in de Safari-app van iOS 18.4 een nieuwe zoekopdracht typt, krijg je alle zoekwoorden te zien waar je al eerder op gezocht hebt. Dat is niet zo heel erg wanneer je de enige bent die je iPhone gebruikt, maar als je hem wel eens uitleent kan dat soms voor vreemde blikken zorgen.

Om deze zoekgeschiedenis meteen te wissen kun je op hetzelfde tabblad op de link ‘Wis alles’ tikken. Dan wordt de huidige zoekgeschiedenis weggegooid. Maar als je daarna weer zoekt, wordt de lijst langzaam maar zeker opnieuw gevuld.

Gelukkig is er ook een manier om de zoekgeschiedenis permanent te verwijderen wanneer je dat wilt. Dat doe je op onderstaande manier:

Zoekgeschiedenis uitzetten in Safari op de iPhone Open de app ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Zoek in de lijst naar ‘Safari’ en ik erop; Zet de schuifknop uit bij ‘Toon recente zoekacties’.

Safari zal nu geen geschiedenis meer laten zien in iOS 18.4. Op dezelfde manier kun je de functie ook weer aanzetten als je hem stiekem toch wél handig vond.

De aanpassingen van de zoekgeschiedenis in Safari is onderdeel van iOS 18.4. De update is sinds eind maart te downloaden naar elke iPhone met iOS 18. In de update zitten nog veel meer nieuwe functies. Vooral Apple Intelligence, de veranderingen aan de Foto’s-app en de updates voor CarPlay zijn grote veranderingen in deze update.

Wil je meer weten over alle nieuwe functies in iOS 18.4? Lees dan het artikel waar we alle functies in iOS 18.4 bekijken een keer door. Dan ben je meteen bij met alle verbeteringen.