iPhone-tips: gebruik jij deze slimme Safari-functies al op je iPhone?

Safari wordt steeds slimmer en handiger, maar veel mensen ontdekken niet alle safari-functies. In deze iPhone-tips laten we er een paar zien.

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Gebruik jij deze slimme Safari-functies al?

De Safari-functies in deze iPhone-tips tillen je browse-ervaring naar een hoger niveau, dus probeer ze gelijk allemaal uit!

1. Automatisch storende trackers verwijderen

Safari beschermde je privacy al langer, maar sinds recente iOS-versies gaat de browser nog een stap verder. Safari kan nu automatisch trackinginformatie uit links verwijderen. Handig, want veel websites voegen onzichtbare codes toe aan url’s om jouw gedrag te volgen. Zo schakel je het in:

Open de app Instellingen en tik beneden op ‘Apps’; Scrol naar ‘Safari’ en tik erop; Tik helemaal beneden op ‘Geavanceerd’; Kies ‘Geavanceerde bescherming voor tracking en fingerprinting’; Tikk op ‘Hele surfgedrag’.

2. Gebruik Safari-profielen voor werk en privé

Als je jouw iPhone zowel privé als voor je werk gebruikt, is het geen slecht idee om ook twee Safari-profielen aan te maken. Elk profiel krijgt dan zijn eigen browsegeschiedenis, tabbladen, favorieten, cookies en extensies. Instellen gaat als volgt:

Open de app Instellingen en tik beneden op ‘Apps’;

Scrol naar ‘Safari’ en tik erop;

Scrol een stukje naar beneden en tik op ‘Nieuw profiel’;

Voer een passende naam in en tik rechtsboven op het vinkje.

Zoals je ziet kun je hier nog meer dingen aanpassen, zoals het pictogram, de kleur, de map waarin favorieten worden opgeslagen en met welke tabbladen een nieuwe surfsessie wordt gestart.

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3. Sla websites op als PDF

Een website opslaan was voorheen nogal lastig en vaak ook onoverzichtelijk. In Safari is het echter mogelijk om een website als een PDF op te slaan. Die kun je altijd later gewoon offline lezen. Opslaan is heel eenvoudig:

Open Safari en surf naar de gewenste website;

Tik rechtsonder op de drie puntjes en dan op ‘Deel’;

Bovenin tik je nu op ‘Opties’;

Kies voor ‘Pdf’ en tik rechtsboven op het vinkje.

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