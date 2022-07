Ruimtelijke audio: zo gebruik je Apple Spatial Audio op iPhone en AirPods

De AirPods 3, AirPods Pro en Beats Fit Pro hebben ruimtelijke audio, maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee? iPhoned legt je uit wat Spatial Audio is en hoe je het op je iPhone en iPad gebruikt!

Ruimtelijke audio: dit is het …

Ruimtelijke audio (of in het Engels: Spatial Audio) geeft het geluid bij films of muziek een extra dimensie. Het is eigenlijk Apples versie van surround sound. Hierdoor lijkt het geluid van alle kanten te komen, en niet alleen van links of recht wat bij stereogeluid het geval is.

… en zo gebruik je het op je iPhone met je AirPods

Om ruimtelijke audio te beluisteren op je AirPods met je iPhone (of iPad) moet je eerst je AirPods (of Beats) verbinden met je toestel. Weet je niet hoe dat moet? Lees dan onderstaand artikel even door.

Heb je de AirPods eenmaal verbonden? Dan moet je de ruimtelijke audio nog aanzetten. Dat doe je in het bedieningspaneel. Hieronder lees je stap-voor-stap hoe dat moet.

Ruimtelijke audio aanzetten op AirPods Veeg in de hoek rechtsboven naar beneden om het bedieningspaneel te openen (op een iPhone met een thuisknop veeg je van onder naar boven); Tik op de AirPods en houd je vinger even ingedrukt; Tik onderaan op het bolletje met het poppetje en kies voor ‘Vast’ of ‘Hoofd getrackt’;

Kies je in stap 3 hierboven voor ‘hoofd getrackt’ dan volgt het geluid je hoofdbewegingen. Het geluid blijft dan uit de richting van je iPhone of iPad komen, ook al draai je je hoofd naar links of rechts. Vind je dat niet fijn? Of wil je het geluid op de normale manier beluisteren (maar wel ruimtelijk)? Kies dan voor de optie ‘Vast’.

Deze apps hebben ondersteuning voor ruimtelijke audio

Je hebt ook materiaal nodig zodat je lekker kunt genieten van ruimtelijke audio. Dit zijn de belangrijkste apps die ruimtelijke audio ondersteunen.

Let op: de content die in de app aangeboden wordt, moet ook ondersteuning hebben voor ruimtelijk geluid (ook wel aangeduid door Dolby Atmos). Zo kun je in Apple Music speciale afspeellijsten vinden met alleen maar ruimtelijke audio.

Wanneer de video of de muziek alleen stereogeluid bevat, is er nog geen nood aan de man. Sinds iOS 15 en iPadOS 15 wordt ook stereogeluid afgespeeld in een soort surround geluid. Hiermee kan het geluid (van bijvoorbeeld YouTube) omgezet worden naar een soort van Spatial Audio.

Deze functie wordt online soms ook wel ‘Spatialize Stereo’ genoemd. Dit stel je op dezelfde manier in bij je AirPods in het bedieningspaneel. Onder de volumebalk zie je dan verschijnen of het geluid stereo of Dolby Atmos (ruimtelijk) is.

AirPods en Beats met ruimtelijke audio

Niet alle AirPods ondersteunen het ruimtelijke geluid van Apple. Het lijstje met oordopjes die ondersteuning hebben voor Spatial Audio is als volgt:

De AirPods 2 (en de eerste generatie AirPods) hebben jammer genoeg geen Apple Spatial Audio. Je zult dus een nieuw setje AirPods moeten kopen als je toch naar ruimtelijk geluid wilt luisteren.

En dit heb je ook nodig

Behalve bovenstaande AirPods of Beats heb je natuurlijk een apparaat nodig waarop je het ruimtelijk materiaal afspeelt. Dit zijn:

Overigens werkt Spatial Audio ook op alle Mac-computers met Apple silicon. Dit zijn de laptops en Macs met de M1-chip of hoger. Ruimtelijke audio doet het overigens ook op een Apple TV 4K met tvOS 15. Zorg er trouwens wel voor dat je iOS 15 of iPadOS 15 geïnstalleerd hebt op je iPhone of iPad.

AirPods met ruimtelijke audio kopen

