iOS 15.2 privacyrapport: ontdek welke gegevens je apps verzamelen

In iOS 15.2 voegt Apple een belangrijke privacyfunctie toe: het ‘Rapport over privacy van apps’. Daarmee zie je hoe je iPhone-apps omgaan met gevoelige data, zoals je locatie, contacten, microfoon en foto’s.

Rapport over privacy van apps

Het privacyrapport voor apps is een nieuwe functie van iOS 15.2, dat binnenkort beschikbaar is om te downloaden. Het rapport maakt transparanter wat apps met je gegevens doen. Je ziet niet alleen hoe vaak (en wanneer) een app toegang had tot bijvoorbeeld je camera en microfoon, maar ook met welke domeinen ze contact hebben gelegd.

Om het rapport over de privacy van apps in te schakelen (je hebt hiervoor iOS 15.2 of nieuwer nodig), doe je het volgende.

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Privacy’; Scrol naar beneden en tik op ‘Rapport over privacy van apps’; Kies ‘Schakel rapport over privacy van apps in’.

Vanaf het moment van inschakelen houdt het rapport bij hoe apps omgaan met je gegevens. Als je de optie ‘Neem app-activiteit op’ al had ingeschakeld na iOS 15, werden de gegevens al verzameld en is het nieuwe privacyrapport automatisch ingeschakeld.

Vier onderdelen

Het rapport over de privacy van apps bestaat uit vier delen: ‘Toegang tot gegevens en sensors’, ‘Netwerkactiviteit van apps’, ‘Netwerkactiviteit van websites’ en ‘Vaakst gecontacteerde domeinen’.

1. Gegevens sensors

Bovenaan zie je welke apps toegang hadden tot je camera, contacten, locatie, Foto’s-bibliotheek en microfoon. Door op een app te tikken zie je welke gegevens ze in de afgelopen zeven dagen hebben gebruikt.

Zo zien we bijvoorbeeld dat de App Store toegang heeft gehad tot onze locatie. Door vervolgens op de locatie te tikken, zie je ook precies wanneer en hoevaak de app toegang heeft gehad tot je locatie.

2. Netwerkactiviteit van apps

Een app kan gebruikmaken van verschillende interne domeinen. Bijvoorbeeld om een e-mail te versturen, een video te tonen of om tracking- en analyse-tools in te bouwen. Onder het kopje ‘Netwerkactiviteit van apps’ zie je een overzicht van domeinen waarmee contact is opgenomen.

Je kunt op elke app tikken om te zien met welke domeinen contact is opgenomen. Heb je Instagram geïnstalleerd, dan zie je bijvoorbeeld domeinen als Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook.

3. Netwerkactiviteit van websites

Ook websites die je bezoekt in een browser zoals Safari of Google Chrome kunnen contact leggen met andere domeinen. Welke dat zijn zie je bij ‘Netwerkactiviteit van websites’.

4. Vaakst gecontacteerde domeinen

Onderin zie je een lijst met de domeinen waarmee apps het meest contact hebben opgenomen. De lijst wordt meestal gedomineerd door verschillende trackers en analyse-tools. Tik je op een domein, dan zie je welke apps contact hebben gelegd met dit domein – en wanneer.

