Vanaf nu heb je de Rabo Scanner eindelijk niet meer nodig bij een iDEAL-betaling. Voortaan gebruik je gewoon de Rabo-app op je iPhone om een qr-code te scannen. Zo werkt het.

iDEAL-betaling met qr-code

Rabobank heeft de update vorige week stilletjes uitgebracht, inmiddels is de nieuwe versie voor iedereen beschikbaar. Bij veel andere banken was het al langer mogelijk om rechtstreeks vanuit de app een qr-code te scannen, maar iedere bankieren-app pakt het net even anders aan. Bij de Rabobank werkt het nu als volgt:

Kies in de webshop voor een iDEAL-betaling; Selecteer Rabobank en druk op ‘betalen’; In het iDEAL-scherm verschijnt nu een qr-code. Zo niet, selecteer dan onderin ‘Betalen met qr’; Open de Rabo App op je iPhone; Druk op de groene ‘Scan QR’-knop; Houdt de camera van je iPhone gericht op de qr-code op je pc of laptop; Bevestig je betaling in de Rabo App.

Rabo Scanner is verleden tijd

Tot vandaag moesten Rabobank-klanten altijd een Rabo Scanner gebruiken bij het doen van een betaling. Als je een betaling op een pc of laptop deed moest je eerst je pasje in de scanner doen. Hiermee kon je een kleurcode scannen en kreeg je een signeercode te zien.

Dat is nu verleden tijd. Vanaf nu kunnen klanten in plaats van de Rabo Scanner kiezen om te betalen met hun iPhone. Betaal je toch liever met de Rabo Scanner? Ook dat is nog steeds mogelijk.

Rabobank is al langer bezig met het uitfaseren van de Rabo Scanner. Zo werd in 2018 nog door de bank verkondigd dat deze ging stoppen met de Rabo Scanner. Dat duurde wat langer dan gepland, maar met Apple Pay was de bank er gelukkig sneller bij. De bank heeft ook het hoogste betaallimiet voor betalingen met Apple Pay.

