Wil je gamen, maar heeft iemand anders de TV in gebruik? Met de PS4 Remote Play-app speel je games van je PlayStation 4 ook op je iPhone of iPad. Zo werkt het.



PS4 Remote Play-app beschikbaar voor iOS

Urenlang voor de televisie gekluisterd zitten om je game uit te spelen, of ruzie om de TV te gebruiken is niet meer nodig. Met PS4 Remote Play kun je simpelweg verder spelen op je iPhone terwijl je familie of partner een serie kijkt op het grote scherm.

PlayStation-fabrikant Sony introduceerde de functie en app al jaren geleden op Android. Inmiddels is het ook mogelijk om je PlayStation 4 te koppelen aan je iOS-apparaten. Om PlayStation-games op je iPhone te laten werken, is het belangrijk dat je toestel en gameconsole op hetzelfde wifinetwerk zijn verbonden. Daarnaast werkt de functie alleen met de PlayStation 4, en niet met oudere modellen. Doorloop de volgende stappen om Remote Play in te stellen.

Download PS4 Remote Play via de App Store; Zorg dat je PlayStation 4 is geüpdatet naar de nieuwste software; Koppel de apparaten door op je iPhone in te loggen met je PSN-gegevens en controleer de instellingen voor Remote Play op je PlayStation.

Als je in de buurt van je PS4 bent is de app snel aangesloten. Kan de app je apparaat niet vinden? Dan kan je de PS4 ook handmatig koppelen met de app. Volg hiervoor de volgende stappen:

Ga op je PS4 in je instellingen naar ‘Verbindingsinstellingen voor Remote Play’; Klik op ‘Apparaat toevoegen’; Er verschijnt nu een code op je TV; Voer de code in op je Remote Play-app en tik op ‘registreren’;

DualShock 4-controller verbinden

Inmiddels is het ook mogelijk om een DualShock 4-controller te koppelen aan je iPhone. Om een controller te verbinden druk je gelijkertijd op de SHARE-toets (aan de linkerkant van je controller), en de PS-toets. De lichtbalk begint dan te knipperen. Wanneer deze stopt met knipperen kun je in de Bluetooth-instellingen van je iPhone de controller met je iPhone verbinden.

iPhone als headset

Ook je headset heb je niet meer nodig als je online potjes speelt tegen andere gamers. Via de microfoon van je iPhone of iPad kun je meedoen aan gesprekken. Ook chatten doe je simpelweg via het toetsenbord van je iOS-device.

Enorm veel games ondersteunen Remote Play. Doordat je iPhone of iPad waarschijnlijk een kleiner scherm hebben dan je TV is het natuurlijk wel even wennen. Toch is alles aanwezig wat je nodig hebt, inclusief je controller en hoef je dus geen versimpelde versie van je game te spelen als je overschakelt naar je iPhone of iPad.

Het is overigens al wel langer mogelijk om je iPhone en PlayStation te synchroniseren met games. Zo is al sinds 2017 de app R-Play in de App Store te vinden. Deze onofficiële app van externe ontwikkelaars doet hetzelfde, maar kost je 16,99 euro. Sony’s eigen Remote Play is gewoon gratis te downloaden en gebruiken.

Om de app te laten werken moet je iPhone of iPad op iOS 12.1 of hoger draaien. Naast een PlayStation 4 met de nieuwste versie van de systeemsoftware heb je een PlayStation Network-account nodig.

PS4 Remote Play PlayStation Mobile Inc. 8 (27 reviews) Gratis via App Store

