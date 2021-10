iPhone 13 Pro ondersteunt nu ProRes-video (en dit kun je ermee)

De iPhone 13 Pro en Pro Max ondersteunen met iOS 15.1 ProRes, een videocodec die gericht is op filmmakers. In dit artikel lees je hoe je ProRes voor video op de iPhone activeert en wat je ermee kan.

Wat is Apple ProRes?

ProRes is een videocodec die is gericht op professionals. Het biedt een hoge kleurgetrouwheid en er is veel minder compressie. Doordat er meer data wordt vastgelegd, is er meer mogelijk in de nabewerking. Wat dat betreft laat ProRes zich goed vergelijken met wat RAW is voor foto’s.

ProRes wordt vaak gebruikt voor commercials en speelfilms, dus dat geeft wel aan dat er fraaie opnames mee kunnen worden gemaakt. Maar net als bij een RAW-foto, moet je daar wel eerst moeite voor doen. De beelden hebben veel data, maar zijn ongepolijst. Het is aan jou om in de nabewerking tot mooie resultaten te komen.

Een ProRes-video neemt veel ruimte in beslag. Eén minuut filmen in hd met ProRes neemt ongeveer 1,7GB in beslag. Bij het opnemen in 4K is dat zelfs 6GB. Om deze reden is het filmen in 4K met ProRes alleen mogelijk bij iPhone 13 Pro-modellen met een opslagcapaciteit van 256GB of meer. Bij een 4K-opname film je overigens met maximaal 30 frames per seconde (fps). Bij een hd-film is dat 60 fps.

ProRes-video inschakelen op iPhone 13 Pro

Zoals je leest is ProRes geen videoformaat om een geinig filmpje in WhatsApp mee te versturen. Gebruik het alleen als je van plan bent om tot een professionele videoproductie te komen, waarbij je uitgebreid de tijd neemt voor de nabewerking. Dit doe je bijvoorbeeld in Final Cut Pro.

Voor ProRes heb je een iPhone 13 Pro (Max) met iOS 15.1 of nieuwer nodig. Om ermee te kunnen filmen, activeer je eerst een functie in de Camera-app. Dit moet je doen voor het inschakelen van ProRes-video op je iPhone 13 Pro:

Open de Instellingen-app, scrol naar beneden en tik op ‘Camera’; Kies voor ‘Bestandsstructuren; Zet de schakelaar achter ‘Apple ProRes’ op groen.

Open nu de Camera-app en veeg naar de modus ‘Video’. Aan de linkerkant zie je de optie ‘ProRes’ staan. Tik erop om de functie te activeren. Houd je de iPhone horizontaal vast, dan zie je linksboven met welke beeldkwaliteit je opneemt (4K of HD) en met hoeveel frames per seconde (24, 30 of 60),

Handig is dat de Camera-app ook direct aangeeft hoeveel tijd je maximaal in ProRes kunt opnemen. Dit is gebaseerd op de opslagcapaciteit van je iPhone. Ben je benieuwd naar meer verbeteringen aan de camera? In onderstaand artikel lees je meer over de nieuwe camera-functies van de iPhone 13 (Pro):

