Overbodigste functie van Spotify: zo schakel je privéberichten uit

Spotify heeft privéberichten geïntroduceerd! Wil je helemaal geen berichten ontvangen in Spotify? Zo schakel je de overbodige functie uit.

Privéberichten Spotify

Er is weer een update voor Spotify beschikbaar! In de nieuwe softwareversie introduceert de muziekdienst privéberichten. Na het installeren van de update is het mogelijk om berichten te versturen en ontvangen. Zo wordt het veel gemakkelijker om nummers, albums en podcasts te delen met andere gebruikers. Je kunt naar alle gebruikers privéberichten sturen in Spotify, mits ze je gespreksverzoek goedkeuren.

Andersom geldt hetzelfde, want andere gebruikers kunnen jou ook een verzoek sturen. Bij het versturen van privéberichten toont Spotify voorgestelde gebruikers. Dat zijn gebruikers waarmee je eerder een afspeellijst hebt gedeeld, die onderdeel zijn van hetzelfde abonnement of waarmee je al eens in een Jam hebt gezeten. Wil je helemaal geen privéberichten ontvangen in Spotify? Dan kun je de nieuwe functie ook volledig uitschakelen.

Zo zet je privéberichten uit

Heb je de nieuwste softwareversie van Spotify geïnstalleerd? In dat geval staan privéberichten standaard aan in Spotify. Dat betekent dat je gespreksverzoeken kunt versturen en ontvangen. Wil je dat niet? Het is ook mogelijk om de nieuwe functie uit te zetten in Spotify, zodat er geen privégesprekken worden toegevoegd aan de applicatie. Benieuwd hoe je dat doet? Het uitschakelen van privéberichten gaat als volgt:

Open Spotify op je iPhone; Ga naar het tabblad ‘Home’ in Spotify; Tik op je profielfoto linksboven; Kies voor ‘Instellingen en privacy’; Ga naar ‘Privacy en sociaal’; Zet tot slot de schakelaar achter ‘Berichten’ uit.

Heb je de schakelaar uitgezet? Het is dan niet meer mogelijk om privéberichten in Spotify te versturen of ontvangen. Het menu met berichten verdwijnt in dat geval uit de menubalk op de homepagina. Wil je wel berichten ontvangen en versturen, maar niet van alle gebruikers? Je kunt ook bepaalde gebruikers blokkeren, zodat ze geen privégesprekken kunnen beginnen.

Tik daarvoor opnieuw op je profielfoto op de homepagina, kies voor ‘Nieuw bericht’ en zoek naar een gebruikersnaam. Heb je de gebruiker gevonden? Tik vervolgens op de drie puntjes naast de gebruikersnaam en kies voor ‘Blokkeren’. Deze gebruiker kan je profiel niet meer zien, je niet meer volgen en je luisteractiviteit niet meer bekijken. Je ontvangt dan dus ook geen privéberichten meer van deze gebruiker in Spotify.

Meer over Spotify

Spotify biedt (nog) geen optie om privéberichten te beperken tot je volgers. Het is vooralsnog dus mogelijk om naar alle gebruikers in de muziekdienst een gespreksverzoek te sturen. Dat is niet alles, want je ziet in een privégesprek ook welke muziek je eerder via bijvoorbeeld WhatsApp hebt gedeeld met een contactpersoon. Zodra je een gesprek bent begonnen, toont Spotify automatisch welke nummers, albums en podcasts eerder naar elkaar zijn verzonden.

Je kunt in Spotify op dit moment alleen privéberichten beginnen, groepsgesprekken zijn nog niet beschikbaar. Ontvang je liever geen berichten via Spotify? Dan is het aan te raden om privéberichten volledig uit te schakelen, zodat je niet nóg een applicatie gebruikt waarin je berichten kunt missen. Wil je meer weten over Spotify? Bekijk hier meer handige tips voor de muziekdienst: