7 manieren om jouw privacy in WhatsApp écht te verbeteren

Gebruik je WhatsApp vaak en wil je dat je gegevens veilig blijven? Met deze zeven manieren kun je jouw privacy verbeteren in WhatsApp!

Privacy in WhatsApp verbeteren

WhatsApp brengt regelmatig updates uit die nieuwe functies naar de applicatie brengen. Dit zijn niet alleen nieuwe features om je (video)gesprekken leuker te maken, maar ook om de privacy van WhatsApp te verbeteren. Zeker als je de berichtendienst dagelijks gebruikt is het belangrijk dat je gegevens, berichten en documenten goed afgeschermd blijven. Dit zijn zeven manieren om je privacy in WhatsApp te verbeteren!

1. Beperking voor groepsgesprekken

Word je regelmatig toegevoegd aan groepsgesprekken, terwijl je dat helemaal niet wilt? In dat geval heeft WhatsApp een slimme manier om je privacy te waarborgen. Je bepaalt zelf door wie je aan groepsgesprekken toegevoegd kunt worden, maar dat moet je wel zelf instellen in WhatsApp. Beheerders van groepen kunnen je in dat geval alleen nog een uitnodiging sturen, zodat je zelf kiest of je wilt deelnemen aan het gesprek. Zo stel je dat in:

Open ‘WhatsApp’ op je telefoon; Ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Privacy’; Kies voor ‘Groepen’; Selecteer tot slot ‘Mijn contacten’.

Met deze functie ingeschakeld kun je alleen nog aan groepen worden toegevoegd door contacten, die opgeslagen zijn op je smartphone. Vind je dat nog steeds niet genoeg privacy in WhatsApp? Je kunt dan ook voor ‘Mijn contacten, behalve…’ kiezen. Daar selecteer je de contacten die je niet kunnen toevoegen aan groepsgesprekken. Zo voorkom je dat je zomaar aan een chat met andere gebruikers wordt toegevoegd.

2. Verberg je persoonlijke informatie

Op WhatsApp zien andere gebruikers standaard bepaalde informatie van je. Ze kunnen zien wanneer je voor het laatst online bent geweest, wat je profielfoto is en wanneer je online bent. Wil je dat niet? In dat geval kun je al deze gegevens ook verbergen voor andere gebruikers. WhatsApp biedt verschillende manieren om je privacy bij deze informatie te beschermen. Je vindt deze opties als volgt:

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar ‘Instellingen’;

Tik op ‘Privacy’;

Selecteer onder ‘Laatst gezien en online’, ‘Profielfoto’, ‘Info’ wie deze gegevens kunnen zien.

Bij de instellingen van WhatsApp kun je zelf instellen wie persoonlijke gegevens als je profielfoto, laatst gezien en online status kunnen zien. Het is aan te raden om in ieder geval voor ‘Mijn contacten’ te kiezen bij alle categorieën, zodat je privacy in WhatsApp beschermd blijft voor onbekende accounts. Als je voor ‘Iedereen’ kiest kunnen alle gebruikers je profielfoto en andere gegevens zien, ook als ze niet zijn opgeslagen in je contactenlijst.

3. Gebruik verdwijnende berichten

Eén van de nieuwere functies in WhatsApp is het laten verdwijnen van berichten. Met deze functie worden berichten na een bepaalde periode vanzelf vernietigd. Er is geen betere manier om je privacy te waarborgen op WhatsApp, want met verdwijnende berichten weet je zeker dat ze niet meer achterhaald kunnen worden. Wil je dat jouw berichten vanzelf verdwijnen? Schakel dan de volgende functie in:

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar een (groeps)gesprek;

Tik op de naam boven het gesprek;

Kies voor ‘Verdwijnende chatberichten’;

Stel tot slot een timer in voor berichten.

Wil je voor alle chats verdwijnende berichten inschakelen? Dat doe je als volgt:

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar ‘Instellingen’;

Tik op ‘Privacy’;

Kies voor ‘Standaardtimer voor berichten’;

Stel tot slot een timer in voor alle berichten.

Bij het instellen van de timer heb je de keuze uit 24 uur, zeven dagen of negentig dagen. Na deze periode worden de berichten automatisch verwijderd. Let wel op, want je kunt ze dan niet meer terughalen. Zowel WhatsApp als je smartphone beschikt niet meer over deze berichten. Dit is niet alleen een manier om je privacy in WhatsApp te verbeteren, maar ook door gemakkelijk meer opslagruimte op je toestel te besparen. Hoe minder berichten WhatsApp opslaat, hoe minder opslagruimte de app nodig heeft.

4. Voorvertoning uitschakelen

Er zijn meerdere manieren om je privacy in WhatsApp zelf te verbeteren, maar ook buiten de applicatie is het belangrijk dat je gegevens beschermd blijven. Zit je wel eens in een drukke trein of bus? Het kan vervelend zijn als iemand continu meeleest op je telefoon. WhatsApp biedt daar een handige oplossing voor, want je kunt de voorvertoning van berichten verbergen. Zo zet je de voorvertoning uit:

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Meldingen’;

Scrol omlaag en zet de schakelaar achter ‘Toon voorvertoning’ uit.

Krijg je een melding binnen van WhatsApp? Dan wordt de inhoud van het bericht voortaan niet meer weergegeven. In plaats daarvan zie je wie het bericht heeft verzonden en in welk gesprek dat is gebeurd. Op deze manier probeert WhatsApp je privacy te beschermen, want anderen zien niet direct wat er in de berichten staan. Dit is overigens ook handig als je telefoon is verbonden met CarPlay of Android Auto, ook dan blijft de inhoud van de WhatsApp-berichten verborgen.

5. App- en chatvergrendeling

Als je nog een stap verder wilt gaan kun je WhatsApp ook beveiligen met Face ID of Touch ID. Het is afhankelijk van je smartphone voor welke beveiligingsmanier je kunt kiezen. Met de vergrendeling van WhatsApp voorkom je dat iemand zomaar de applicatie of een gesprek kan openen. Over de privacy in WhatsApp hoef je dan geen zorgen meer te hebben, want alleen jij hebt toegang tot de applicatie op je telefoon. Volg daarvoor deze stappen:

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Privacy;

Scrol omlaag en tik op ‘Appvergrendeling’;

Zet de schakelaar achter ‘Face ID’ of ‘Touch ID’ aan;

Tik op ‘Chats’ onderin beeld;

Ga naar een gesprek dat je wilt beveiligen en tik op de naam van het gesprek;

Kies tot slot voor ‘Vergrendel chat’.

Heb je WhatsApp vergrendeld met Face ID of Touch ID? In dat geval moet de applicatie eerst ontgrendeld worden, voordat je toegang krijgt tot de gesprekken. Als Face ID of Touch ID niet herkend wordt kun je ook de toegangscode van je iPhone invoeren. Hetzelfde geldt voor gesprekken die je hebt vergrendeld. Het is helaas niet mogelijk om alle gesprekken in één keer standaard te beveiligen met Face ID of Touch ID.

6. Schakel leesbewijzen uit

Het is op WhatsApp niet alleen mogelijk om je online status en laatst gezien uit te schakelen, je kunt ook leesbewijzen verbergen. Gebruikers op WhatsApp kunnen aan de blauwe of grijze vinkjes bij een bericht zien of het gesprek is geopend. Zijn de vinkjes blauw gekleurd? Dan is het bericht gelezen door de ontvanger. Andersom is dat ook het geval, andere gebruikers kunnen zien dat jij een bericht hebt gelezen. Wil je dat niet? Schakel dan de leesbewijzen als volgt uit:

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Privacy’;

Zet de schakelaar achter ‘Leesbewijzen’ uit.

Als je leesbewijzen hebt uitgeschakeld blijven de vinkjes naast een bericht grijs, ook als je het bericht hebt gelezen. Je kunt de leesbewijzen van andere gebruikers in dat geval ook niet meer zien. Let wel op, want de leesbewijzen blijven wél zichtbaar in groepsgesprekken. De verzender van een bericht kan in een groepsgesprek dus wel zien of je het gesprek hebt geopend en het bericht hebt gelezen.

7. Geavanceerde privacy

Recent heeft WhatsApp nog een manier toegevoegd om de privacy van gebruikers te beschermen. Met ‘Geavanceerde privacy’ voeg je een extra beveiligingslaag toe aan je gesprekken. Deze functie voorkomt dat chats geëxporteerd kunnen worden, dat media automatisch wordt opgeslagen door gebruikers en dat Meta AI in een gesprek wordt gebruikt. Zo zet je ‘Geavanceerde privacy’ aan in WhatsApp;

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar een (groeps)gesprek;

Tik op de naam van het gesprek;

Kies voor ‘Geavanceerde privacy voor chats’;

Zet de schakelaar achter ‘Geavanceerde privacy voor chats’ aan.

WhatsApp biedt nog geen mogelijkheid om ‘Geavanceerde privacy’ voor alle gesprekken in één keer in te schakelen. Dat betekent dat je de functie bij iedere chat handmatig moet activeren. Andere deelnemers van het gesprek krijgen een melding dat je ‘Geavanceerde privacy voor chats’ hebt aangezet. Na het inschakelen van de functie weet je zeker dat het gesprek niet kan worden geëxporteerd en wordt Meta AI niet geactiveerd.

Wil je ervoor zorgen dat je privacy goed beschermd blijft? WhatsApp biedt genoeg manieren om je privacy binnen en buiten de berichtendienst te waarborgen. Het is aan te raden om deze functies in te schakelen, zodat je gegevens goed beveiligd zijn. Zeker nu telefoonnummers steeds vaker benaderd worden door oplichters, is het verstandig om je account goed af te schermen.