Zo gaan populaire videobeldiensten met jouw privacy om

Nu velen van ons thuiswerken neemt ook het gebruik van videobeldiensten toe. Maar hoe zit het met de privacy? Zo veilig zijn de populairste videobeldiensten.



Privacy per videobeldienst

Je hebt ze de laatste weken vast voorbij zien komen: diensten als Google Meet, Zoom en Microsoft Teams. Deze videobeldiensten maken het makkelijk om je vrienden en collega’s te zien en te spreken tijdens de coronacrisis.

Het is natuurlijk ontzettend handig om vanuit huis toch face-to-face te kunnen overleggen. Maar deze diensten blijken toch behoorlijk privacygevoelig. Verschillende videobelprogramma’s kwamen dan ook onlangs in opspraak door beveiligingslekken. Wij zetten de verschillende videobeldiensten op een rij.

1. Zoom

Zoom kreeg de afgelopen tijd het meeste kritiek omtrent zijn beveiliging. Deze maand kwamen meerdere dubieuze feiten over Zoom aan het licht, die erop wezen dat de dienst niet zo zorgvuldig met je privacy omgaat.

Zo zei Zoom op de website gebruik te maken van end-to-end encryptie, maar bleek dat niet het geval te zijn. Ook konden hackers wachtwoorden stelen via de Windows Zoom-app en bleek de iOS-app persoonlijke data naar Facebook te sturen. Als klap op de vuurpijl kon Zoom zelfs je Mac-webcam en -microfoon overnemen.

Toch lijkt Zoom nu gehoor te geven aan de kritiek en onderneemt de videobel-app actie om de beveiligingslekken te dichten. Zo heeft de videobel-app de afgelopen weken met een aantal updates wat gaten gedicht. Onlangs heeft Zoom aangekondigd voorlopig de updates stil te leggen om de beveiliging te kunnen verbeteren. De dienst heeft heel wat werk voor de boeg, maar het lijkt erop dat het probleem nu serieus wordt genomen. Tot die tijd is het echter slimmer om voor een alternatief te kiezen.

2. Google Meet

Google Meet, voorheen Google Hangouts, heeft ook wat gebreken wat betreft privacy. Het is niet open source, wat wil zeggen dat het niet gemakkelijk is om in de broncode te checken of het wel écht veilig is. Daarnaast heeft de tool geen end-to-end encryptie. Dit wil zeggen dat je gesprekken niet versleuteld zijn, zoals bij WhatsApp-berichten.

Je gebruikt Google Meet met je Google-account, waarna ook de privacyvoorwaarden van je Google-account gelden. Google blijft echter vaag over wat er precies met je persoonlijke informatie gebeurt. Jouw persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om advertenties te laten zien die op jouw zoekgeschiedenis gebaseerd zijn. Ook kunnen je gegevens gedeeld worden met andere partijen, maar het blijft onduidelijk wie die partijen zijn.

Bovendien slaat Google ook informatie op over bijvoorbeeld met wie je belt en waar je bent. In combinatie met alle andere Google-tools die je misschien gebruikt (denk bijvoorbeeld aan Gmail of Google Agenda) verzamelt Google dus stiekem behoorlijk wat informatie over je.

3. Microsoft Teams

Microsoft Teams wordt vaak gebruikt door scholen en bedrijven die met een grote groep moeten videobellen. Wat betreft privacy doet Teams het beter dan de meeste tools. Teams is namelijk wel end-to-end versleuteld. Het is echter niet open source, dus het blijft redelijk vaag wat er precies met je gegevens gebeurt.

Teams is onderdeel van Microsoft 365, wat wil zeggen dat de privacyvoorwaarden hetzelfde zijn als de rest van de internetdiensten die hierbij horen, zoals Outlook. Microsoft 365 deelt informatie over jou met andere partijen. Dat is echter alleen voor marketingdoeleinden, dus de inhoud van je gesprekken blijft geheim. Wel slaat het programma op met wie je gesprekken voert.

Teams wordt ook vaak gebruikt via een school of bedrijf. Als dat het geval is, gelden de privacyvoorwaarden van de organisatie. Het zou dus kunnen dat de organisatie waarmee je belt inzicht heeft in met wie je belt en de duur van je gesprekken. Het is daarom verstandig om de voorwaarden eerst door te nemen voordat je besluit iemand te videobellen.

4. Houseparty

Houseparty is een videobel-app die eigenlijk pas sinds de coronacrisis echt bekendheid heeft gekregen. De app is onderdeel van Epic Games, die ook de bekende spellen als Fortnite en Jackbox heeft ontwikkeld. Ondanks zijn enorme populariteit blijkt de videobel-app helaas niet heel zorgvuldig met je gegevens om te gaan.

De app is niet open source en niet versleuteld. Bovendien worden je gegevens met externe partijen gedeeld, maar het blijft vaag welke partijen daar precies mee worden bedoeld. Ook je locatiegegevens worden door de app opgeslagen en de privacyvoorwaarden zijn zo vaag opgeschreven dat het onduidelijk is hoe jouw persoonlijke informatie wordt beschermd.

De app kwam dan ook onlangs in opspraak en wordt een ‘privacy nachtmerrie’ genoemd, of zelfs een ‘trojaans paard’. De privacyvoorwaarden zijn dan ook niet geüpdatet sinds juni 2018. Epic Games kreeg al eerder kritiek over de omgang van privacy in Fortnite, terwijl dit spel vaak jonge gebruikers heeft. Na installatie van de app krijgt het toegang tot veel andere gegevens op je smartphone, maar het blijft onduidelijk wat het bedrijf met deze gegevens doet.

5. FaceTime

FaceTime is een stuk veiliger. Apple deelt geen gegevens met andere partijen voor marketingdoeleinden. Ook zijn de gesprekken die je met de app voert standaard versleuteld. Het bedrijf maakt echter wel gebruik van van je gegevens, maar dan alleen voor haar eigen producten en diensten.

Met de kennis die hieruit wordt opgemaakt, probeert Apple deze te verbeteren of eventueel nieuwe producten te ontwikkelen. In de privacyverklaring van Apple wordt duidelijk gemaakt dat hun techniek ervoor zorgt dat Apple zo min mogelijk toegang heeft tot jouw gegevens.

Door de versleuteling heeft Apple dus geen mogelijkheid om je gesprekken te lezen, horen of te zien. Ook kun je ervoor kiezen om alle berichten na 30 dagen of een jaar automatisch te laten verwijderen.

6. Skype

Skype is niet open source en niet versleuteld. Wel heb je de optie om gesprekken met niet meer dan één persoon te versleutelen. Ga hiervoor naar het profiel van de persoon met wie je een gesprek wil voeren, en kies voor ‘privé bericht verzenden’. Wanneer de ander dit accepteert, kun je hier een video- of audiogesprek starten.

Skype is net als Teams in handen van Microsoft en deelt je gegevens met externe partijen voor marketingdoeleinden. Op een Microsoft Privacy Dashboard kun je inzien welke gegevens Microsoft heeft verzameld en kun je deze verwijderen.

Wanneer je een zakelijk Skype-account hebt, is het echter een ander verhaal. Je werk of school heeft dan namelijk toegang tot je privacy-instellingen en al jouw communicatie. Hiermee kun je organisatie dus al je berichten, bestanden, geluid- en video-opnames die je hebt verstuurd en ontvangen inzien.

7. Jitsi Meet

Na een onderzoek van Bits of Freedom blijkt dat Jitsi één van de veiligste en meest betrouwbare manieren is om te videobellen. De app is open source, dus iedereen kan in de broncode checken of de app ook echt doet wat er in de privacyvoorwaarden staat. Daarnaast wordt al het verkeer via Jitsi standaard versleuteld.

Met Jitsi maak je een eigen videochatkanaal die je voor volgende gesprekken altijd weer kan gebruiken. De tool is te gebruiken in zowel je browser als een app. Het fijne aan Jitsi is dat je niet in hoeft te loggen met een account, maar gewoon direct naar het videochatkanaal kunt gaan. Deze kan eventueel worden beveiligd met een wachtwoord.

Jitsi gebruikt beeld, geluid en chats van je gesprek alleen om de verbinding tot stand te brengen tussen jou en je gesprekspartners, aldus een woordvoerder van Jitsi. Gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar worden niet gedeeld met anderen. Na je gesprek worden deze gegevens weer verwijderd. Voor nu is Jitsi Meet dus de veiligste keus om te videobellen.

