Privacy Display activeren op je iPhone: met deze truc doe je dat

Wil je dat niemand meekijkt op je iPhone? Dan is er een simpele truc om een Privacy Display op je iPhone te activeren, zo doe je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Privacy Display op de iPhone

Ben jij regelmatig onderweg en wil je niet dat anderen meekijken op je smartphone? In dat geval heeft de Samsung Galaxy S26 Ultra een slimme functie, want Samsung heeft het Privacy Display geïntroduceerd bij die telefoon. Met het Privacy Display wordt (een deel van) het scherm verborgen, zodat je het scherm alleen kunt aflezen als je er recht voor zit. Probeert iemand van de zijkant mee te lezen? Dat is niet mogelijk met het Privacy Display.

Met deze geavanceerde functie ben je veel beter beschermd tegen vreemden die ongewild meelezen met je berichten, meldingen of andere informatie op je smartphone. Klinkt dat goed? Dan hebben we slecht nieuws, want de Samsung Galaxy S26 Ultra is de enige smartphone die op dit moment over de feature beschikt. Toch is er een slimme truc om het Privacy Display op de iPhone na te bootsen, zo doe je dat!

Tekst gaat verder onder de video.

Zo werkt de slimme truc

Formeel werkt het Privacy Display alleen op de nieuwste smartphone van Samsung, maar er zijn slimme trucjes om de functie ook naar bijvoorbeeld de iPhone te brengen. Eén van die manieren is het verlagen van de schermhelderheid. Over het algemeen geldt: hoe lager de schermhelderheid, hoe moeilijker het is om het display van de zijkant af te lezen. Met de volgende opdracht breng je de functie ook naar de iPhone:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte’; Veeg omlaag en schakel ‘Verminder witpunt’ in; Kies onder ‘Verminder witpunt’ voor ‘100%’ en schakel de functie weer uit; Open nu de Opdrachten-app op je iPhone; Ga naar ‘Bibliotheek > Alle opdrachten’ en tik op het plusteken (+) in de rechterhoek; Kies voor ‘Zoek taken’ en zoek naar ‘Stel witpunt in’; Tik op ‘Stel witpunt in’ om de opdracht toe te voegen; Zet de instellingen op ‘Aan/uit’ voor ‘Witpunt’. Open weer de Instellingen-app; Ga naar ‘Toegankelijkheid > Aanraken > Tik op achterkant’; Kies voor ‘Dubbel tikken’ en selecteer tot slot ‘Stel witpunt in’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de instellingen van je iPhone aangepast? Tik dan twee keer op de achterkant van je iPhone om het Privacy Display te activeren. Door tweemaal te tikken wordt het display veel minder fel, zodat anderen minder goed kunnen meekijken. Zit er niemand meer naast je en wil je het Privacy Display weer uitschakelen? Tik dan nogmaals twee keer op de achterkant van je iPhone, de schermhelderheid gaat dan vanzelf weer omhoog.

Meer iPhone-tips

Het is helaas niet mogelijk om slechts een deel van je display af te schermen, zoals met het Privacy Display van Samsung wel kan. Toch is deze truc een slimme manier om het effect van het Privacy Display naar de iPhone te brengen. Zo heb je geen nieuwe applicatie nodig, die bedoeld is om deze privacyfunctie na te bootsen. Wil je het beeldscherm nóg beter afschermen? Dan is een screenprotector met een privacyfilter een goede oplossing:

Screenprotectors met een privacyfilter zorgen ervoor dat het scherm alleen zichtbaar is als je recht naar je iPhone kijkt. Bij de Samsung Galaxy S26 Ultra is dit dus ingebouwd, maar met een speciale screenprotector breng je het Privacy Display ook naar de iPhone. Die zijn vaak relatief goedkoop en een goed alternatief als je niet wilt inleveren op de schermhelderheid van je iPhone. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief en volg ons op TikTok!