Pre-order iPhone 17e begint vandaag: met deze tips ben je goed voorbereid

De pre-order van de iPhone 17e begint op woensdag 4 maart 2026! Wil jij deze iPhone direct aanschaffen? Bereid je dan voor met deze tips!

iPhone 17e pre-order: dit zijn de beste tips

De pre-order van de iPhone 17e staat op het punt van beginnen! Op woensdag 4 maart om 15.15 uur begint de officiële verkoop van de nieuwste iPhone. Een week later verschijnt de telefoon in de winkels, dat is dus op woensdag 11 maart. Bij elke release van een nieuwe iPhone lopen de levertijden vaak snel op, doordat de voorraad in de winkels slechts beperkt is. Ben je van plan om de nieuwste goedkope iPhone te halen? Bereid je dan goed voor op de pre-order met deze tips!

1. Prijs

Bedenk nu alvast hoeveel je wilt uitgeven aan de iPhone 17e, zodat je bij de pre-order direct weet welke uitvoering je moet kiezen. De iPhone 16e is beschikbaar in één formaat met een 6,1-inch scherm. De telefoon wordt standaard geleverd met 256 GB aan opslagruimte. Wil je meer opslagruimte? Dan betaal je ook meer. Houd ook in gedachte dat een iPhone 17e met abonnement vaak goedkoper is dan de iPhone 17e als los toestel. Dit zijn de officiële startprijzen van de iPhone 17e:

iPhone 17e 256 GB : 719 euro

: 719 euro iPhone 17e 512 GB: 969 euro

2. Opslag

Bepaal van tevoren welke opslagcapaciteit het beste bij jouw gebruik past. Heb je genoeg aan 256 GB, of wil je liever 512 GB voor al je foto’s en video’s? Omdat populaire varianten snel uitverkocht raken, is het handig om vooraf een tweede keus in gedachten te hebben. Voor de meeste gebruikers is 256 GB meer dan voldoende, zeker als je dit combineert met een betaald iCloud-abonnement.

3. Kleur

Net als bij de opslagcapaciteit is het goed om te bepalen in welke kleur je de iPhone 17e wilt halen. Nou heb je niet heel veel keuze bij de nieuwe iPhone, want het toestel is alleen beschikbaar in de kleuren Wit, Zwart en Zachtroze. Het is verstandig om er bij de pre-order van de iPhone 17e snel bij te zijn, zeker omdat de iPhone in slechts drie kleuren beschikbaar is. Hoe later je de telefoon bestelt, hoe groter de kans dat één van deze uitvoeringen is uitverkocht.

4. Aankopen

De pre-order van de iPhone 17e begint bij meerdere webshops op woensdag 4 maart om 15.15 uur. Of je nu kiest voor de (digitale) Apple Store of een andere (online) verkoper, het is slim om alvast te beslissen waar je jouw iPhone wilt bemachtigen. Zo kun je snel je bestelling plaatsen. Houd iPhoned om 15.15 uur goed in de gaten, zodat je direct ziet bij welke aanbieders de iPhone 17e beschikbaar is!

Inruilen

De iPhone 17e is Apple’s nieuwste goedkope iPhone, maar er is een manier om de telefoon nóg goedkoper in huis te halen. Je kunt vaak geld terugverdienen met je oude iPhone. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Zo kun je de iPhone inruilen bij Apple, maar dan is de vergoeding vaak aan de lage kant. Je kunt je oude iPhone ook zelf verkopen. Lees hier hoe je nog geld kunt verdienen aan je oude iPhone!

Bestellen

Wil je de iPhone 17e zo snel mogelijk in huis hebben? Dan is dit waarschijnlijk de belangrijkste tip uit onze iPhone 17e pre-order tips: wees er op tijd bij. De voorraad kan er snel doorheen gaan, met lange wachttijden als gevolg. Zorg ervoor dat je betaalmethode klaarstaat en dat je een creditcard, PayPal of iDEAL kunt gebruiken zonder vertraging. Een snelle betaling kan net het verschil maken tussen een levering op de eerste dag of een lange wachttijd!