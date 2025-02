iPhone 16e pre-order begint bijna: bereid je voor met deze tips

De pre-order van de iPhone 16e begint op vrijdag 21 februari! Wil jij de telefoon direct aanschaffen? Bereid je dan voor met deze tips!

iPhone 16e pre-order: alle tips op een rij

De pre-order van de iPhone 16e gaat binnenkort van start! Op vrijdag 21 februari om 14.00 uur begint de officiële verkoop van de nieuwste iPhone. Een week later verschijnt de telefoon in de winkels, dat gebeurt op vrijdag 28 februari. Bij de release van een nieuwe iPhone lopen de levertijden vaak snel op, doordat de voorraad in de winkels slechts beperkt is. Ben je van plan om de goedkoopste iPhone in jaren te halen? Bereid je dan goed voor op de pre-order met deze tips!

De pre-order is gestart: je kan de iPhone 16e nu bestellen

iPhone 16e met abonnement

iPhone 16e los toestel:

1. Prijs

Bedenk nu alvast hoeveel je wilt uitgeven aan de iPhone 16e, zodat je bij de pre-order direct weet welke uitvoering je moet kiezen. De iPhone 16e is beschikbaar in één formaat met een 6,1-inch scherm. De telefoon wordt standaard geleverd met 128 GB aan opslagruimte. Wil je meer opslagruimte? Dan betaal je meer voor de telefoon. Houd ook in gedachte dat een iPhone 16e met abonnement vaak goedkoper is dan de iPhone 16e als los toestel. Dit zijn de officiële startprijzen van de iPhone 16e:

iPhone 16e 128 GB : 719 euro

: 719 euro iPhone 16e 256 GB : 849 euro

: 849 euro iPhone 16e 512 GB: 1099 euro

2. Opslag

Bepaal van tevoren welke opslagcapaciteit het beste bij jouw gebruik past. Heb je genoeg aan 128 GB, of wil je liever 256 GB of zelfs 512 GB voor al je foto’s en video’s? Omdat populaire varianten snel uitverkocht raken, is het handig om vooraf een tweede keus in gedachten te hebben. Voor de meeste gebruikers is 128 GB meer dan voldoende, zeker als je dit combineert met een betaald iCloud-abonnement.

3. Kleur

Net als bij de opslagcapaciteit is het goed om te bepalen in welke kleur je de iPhone 16e wilt halen. Helaas heb je weinig keuze bij de nieuwe iPhone, want het toestel is enkel beschikbaar in de kleuren wit en zwart. Het is verstandig om er bij de pre-order van de iPhone 16e snel bij te zijn, zeker omdat de iPhone in slechts twee kleuren beschikbaar is. Hoe later je de telefoon bestelt, hoe groter de kans dat één van deze uitvoeringen is uitverkocht.

4. Aankopen

De pre-order van de iPhone 16e begint bij meerdere webshops op vrijdag 21 februari om 14.00 uur. Of je nu kiest voor de (digitale) Apple Store of een andere (online) verkoper, het is slim om alvast te beslissen waar je jouw iPhone wilt bemachtigen. Zo kun je snel je bestelling plaatsen. Houd iPhoned om 14.00 uur goed in de gaten, zodat je direct ziet bij welke aanbieders de iPhone 16e beschikbaar is!

5. Inruilen

De iPhone 16e is Apple’s goedkoopste iPhone in jaren, maar er is een manier om de telefoon nóg goedkoper in huis te halen. Je kunt vaak geld terugverdienen met je oude iPhone. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Zo kun je de iPhone inruilen bij Apple, maar dan is de vergoeding vaak aan de lage kant. Je kunt je oude iPhone ook zelf verkopen. Lees hier hoe je nog geld kunt verdienen aan je oude iPhone!

6. Bestellen

Wil je de iPhone 16e zo snel mogelijk in huis hebben? Dan is dit waarschijnlijk de belangrijkste tip uit onze iPhone 16e pre-order tips: wees er op tijd bij. De voorraad kan er snel doorheen gaan, met lange wachttijden als gevolg. Zorg ervoor dat je betaalmethode klaarstaat en dat je een creditcard, PayPal of iDEAL kunt gebruiken zonder vertraging. Een snelle betaling kan net het verschil maken tussen een levering op de eerste dag of een lange wachttijd!