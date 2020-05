De nieuwe Spotify-functie ‘Group Session’ is een handige modus als je met je vrienden op de bank muziek luistert. Samen dragen jullie bij aan de afspeellijst.

Maak samen een afspeellijst met Group Session

Met Group Session kan iedereen in Spotify nummers toevoegen aan de afspeellijst en ze in de wachtrij zetten. Het was al mogelijk om een afspeellijst openbaar te maken en delen, zodat verschillende mensen nummers konden toevoegen. Met Group Session is het echter voor het eerst mogelijk om ook de bediening van de afspeellijst over te nemen.

De functie is heel handig als je met een groep mensen bij elkaar zit. Veel mensen zitten nu aan huis gekluisterd, maar volgens de streamingdienst is de functie juist ook ideaal voor een groep mensen die samen lange tijd in huis zit.

Zo werkt Group Session

Group Session wordt ingeschakeld doordat de eerste persoon een qr-code laat scannen door andere gebruikers. Dat werkt als volgt:

Open Spotify en zet een nummer aan; Tik in het afspeelmenu linksonder op het Connect-icoontje (een scherm met een speaker); Hier zie je de code. Deze kunnen anderen scannen. Heeft iemand anders een code? Tik dan onder de code op ‘Scannen op deel te nemen’; Verleen toegang tot je camera en richt je camera op de code van iemand anders.

Zodra de code door iemand is gescand, krijgt die persoon net zo veel toegang als degene die de afspeellijst heeft aangemaakt. Iedereen kan nu nummers toevoegen aan de afspeellijst, en ze in de wachtrij zetten. Ook kunnen bevoegden de muziek op pauze zetten of zelfs een nummer overslaan.

Klaar met luisteren? Je beëindigt de luistersessie door weer op het Connect-icoontje te tikken. Tik vervolgens op ‘Sessie beëindigen’ en bevestig je keuze. De functie rolt momenteel uit naar Premium-gebruikers van Spotify. Het is nog een bètaversie, dus na verloop van tijd zal de streamingdienst de functie verder verbeteren.

Meer over Spotify

