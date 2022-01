iPhone portretfoto’s maken: de mooiste foto’s in drie stappen (dat kan iedereen)

Met de portretmodus maak je waanzinnig mooie foto’s met een prachtige scherptediepte (of bokeh). iPhoned laat zien hoe ook jij in drie stappen de mooiste portretfoto’s op je iPhone maakt!

iPhone portretfoto’s maken: in drie simpele stappen

Met de portretmodus maak je foto’s waarbij het onderwerp scherp is en de achtergrond onscherp. Dit zorgt ervoor dat je onderwerp als het ware ‘los’ komt van de achtergrond en je een professioneel uitziende foto krijgt. Alle iPhones vanaf de iPhone 7 Plus ondersteunen de portretmodus in meer of mindere mate. In dit artikel laten we zien hoe je in drie stappen de perfecte portretfoto maakt!

Let op: wanneer je een iPhone met portretmodus hebt, betekent dit niet dat je alle functies kunt gebruiken. Er zitten namelijk kleine verschillen tussen de toestellen. Zo kan de iPhone XR en de iPhone SE 2020 de portretmodus niet gebruiken voor het fotograferen van dieren of voorwerpen. En kan de iPhone 12 Pro (Max) en de iPhone 13 Pro (Max) de portretmodus weer wél in het donker gebruiken.

1. Compositie

Een goede foto begint bij een goede compositie. Houd daarom rekening met de achtergrond (is die niet te druk?) en de regel van derden. Hiervoor kun je het beste het raster even aanzetten. Dit doe je door te tikken op ‘Instellingen > Camera > Raster’. Wanneer je de camera opent zie je nu een raster op het beeld. Probeer het onderwerp van je foto zoveel mogelijk op een van deze lijnen te plaatsen.

Gebruik lijnen in je compositie om de kijker door je foto te trekken. Wanneer je een lijn ziet kun je proberen door hem in een van de hoeken te laten beginnen (of te laten eindigen). Dit hoeft geen rechte lijn te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een kronkelig fietspad zijn.

Check voor symmetrie en patronen. Door rekening te houden met symmetrie creëer je rust in de foto. Denk bijvoorbeeld aan een grasveld vol zonnepanelen of twee wegen die evenwijdig naast elkaar liggen.

Soms is het ook leuk om de patronen juist te doorbreken. Speel eens met het camerastandpunt en neem een foto van heel laag of heel dichtbij. Experimenteer zoveel mogelijk.

2. Camera-instellingen voor het maken van portretfoto’s op iPhone

Nu is het tijd om de camera in te stellen. Om de portretstand te gebruiken moet je die eerst aanzetten. Open de Camera-app en veeg door de opties om de ‘Portret’-modus te openen.

Het maken van portretfoto’s op je iPhone kost net wat meer moeite dan bij het maken van normale foto’s. Dit komt omdat de portretstand net wat meer eisen stelt aan je positie. De Camera-app geeft aan wanneer je de camera te dichtbij of te veraf houdt. Ook geeft hij aan wanneer de omgeving te donker is. Je zit op de juiste afstand wanneer het onderste balkje geel wordt.

Je kunt het systeem een beetje cheaten door met je vinger op het scherm aan te geven waar je wilt focussen. Vervolgens houd je je vinger op het scherm en veeg je iets naar beneden (of naar boven). De melding ‘AE/AF-vergrendeling’ verschijnt dan. Nu kun je de camerapositie nog iets aanpassen. Houd er alleen wel rekening mee dat de iPhone het focuspunt vasthoudt en je de kans hebt dat de foto te wazig wordt als je je teveel verplaatst.

3. Nabewerking: maak je foto’s nét wat beter

Wat een foto nét dat beetje beter maakt is de nabewerking. De iPhone houdt van realistische kleuren, maar vaak oogt het hierdoor wat flets. Hier is gelukkig eenvoudig wat aan te doen met de ingebouwde bewerkingsfuncties. Open de foto in de ‘Foto’s’-app en tik rechtsboven op ‘Wijzig’ om de foto-editor te openen.

Een foto die gemaakt is in de portretmodus heeft een extra optie die je niet terugziet bij de ‘normale’ foto’s. Tik daarom op het eerste icoontje onderaan (de kubus) en pas het licht aan door voor de optie ‘Studiolicht’ te kiezen. Hiermee geef je het onderwerp wat meer belichting.

Tik daarna linksboven op het diafragma (herkenbaar aan de letter f) en pas de scherptediepte van de achtergrond naar wens aan. Probeer hierbij ongeveer op 1/3 van de maximale onscherpte te blijven.

Let op: deze functie werkt alleen op de iPhone XS en iPhone XS Max of nieuwer en niet op andere iPhones met een dubbele cameralens. Heb je een oudere iPhone? Probeer dan de app Focos eens. Deze app bootst het scherptediepte-effect na zonder dat je het nieuwste model hoeft te hebben. Focos werkt op de iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus en iPhone X.

Daarna kun je de foto bewerken zoals je elke andere foto aanpast. Tik op het tweede icoontje onderaan (het zonnetje) en kies voor het toverstafje. De iPhone past dan automatisch de kleuren aan en vaak is dit wel de beste optie. Om het geheel nog net wat aantrekkelijker te maken blader je door naar de optie ‘Verzadiging’ en ‘Warmte’ en trek je de kleuren nog heel iets bij. Tik aansluitend op ‘Gereed’ om de foto te bewaren.

Extra foto-tip voor de fanatiekeling

Soms heb je een foto die helemaal perfect is, maar je ziet dan net ergens een lelijk vlekje of andere oneffenheid. In de Foto’s-app op de Mac kun je dit soort zaken verwijderen, maar die optie ontbreekt op je iPhone. Daar is gelukkig een gratis oplossing voor. Met de app SnapSeed haal je dit soort zaken eenvoudig weg.

Installeer de app en open de foto die je wilt bewerken. Tik vervolgens op ‘Tools’ en ‘Egaliseren’. Zoom daarna in op de plek die je wilt bewerken en veeg er met je vinger overheen. Soms moet je even experimenteren wat de juiste manier is. Tik daarna op het vinkje rechtsonder en op ‘Exporteren’ om de foto te bewaren in de Foto’s-app.

Meer tips voor het maken van portretfoto’s op iPhone

Na deze tips lukt het je zeker om de mooiste portretfoto's op je iPhone te maken! Check ook nog even het artikel handige trucs die jouw iPhone-fotografie naar een volgend niveau tillen.