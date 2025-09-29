Polsgebaar toevoegen aan je Apple Watch: zo activeer de handige functie

De Apple Watch is uitgebreid met een handige functie, want je kunt de smartwatch bedienen met een snel polsgebaar. Zo activeer je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Polsgebaar op Apple Watch

Met watchOS 26 zijn grote veranderingen naar de Apple Watch gekomen. Het besturingssysteem is voorzien van Liquid Glass, waardoor de interface er compleet anders uitziet. Daarnaast brengt Apple meer (gezondheids)functies en wijzerplaten naar de Apple Watch, maar dat is niet alles. De Apple Watch heeft sinds watchOS 26 ondersteuning voor een snel polsgebaar, een nieuwe bedieningsmanier voor de smartwatch.

Met het snelle polsgebaar kun je meldingen sluiten op de Apple Watch. Zo is het mogelijk om telefoonoproepen weg te drukken, timers af te sluiten en andere notificaties van het beeldscherm te verwijderen door simpelweg je pols weg te draaien. Dit is vooral handig als je iets in je handen hebt of bijvoorbeeld aan het fietsen bent. Het is dan niet nodig om met je andere hand het scherm te bedienen, in plaats daarvan gebruik je het polsgebaar.

Tik op de afbeelding om het snelle polsgebaar te bekijken.

Zo activeer je de polsbeweging

De snelle polsbeweging is beschikbaar sinds watchOS 26 en is standaard ingeschakeld na het installeren van de update. Wil je zeker weten of bij jouw Apple Watch de nieuwe functie is ingeschakeld? In dat geval raden we aan om het polsgebaar te controleren bij de instellingen van de Watch-app op je iPhone. Je stelt de simpele polsbeweging als volgt in op de Apple Watch:

Open de ‘Watch’-app op je iPhone; Ga naar ‘Gebaren’; Zet de schakelaar achter ‘Snelle polsbeweging’ aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de schakelaar achter ‘Snelle polsbeweging’ ingeschakeld? Dan kun je voortaan meldingen sluiten door simpelweg je pols van je af te bewegen. Wanneer je een notificatie of telefoonoproep binnenkrijgt, moet je enkel je pols snel om- en weer terugdraaien. De smartwatch keert vervolgens vanzelf weer terug naar je wijzerplaat, zodat de melding is afgesloten. Het activeren van het polsgebaar is een handige toevoeging, die de Apple Watch nog slimmer maakt.

Meer over de Apple Watch

Het snelle polsgebaar is een aanvulling op tik dubbel, dat met watchOS 10.1 naar de Apple Watch kwam. Met tik dubbel kun je telefoonoproepen juist aannemen, berichten beantwoorden en je slimme stapel bekijken door je wijsvinger en duim tweemaal tegen elkaar te tikken. Dit is dus het tegenovergestelde van de simpele polsbeweging, waarmee je notificaties juist sluit sinds watchOS 26.

Helaas zijn deze gebaren niet op alle Apple Watches beschikbaar. Zowel het ‘Tik dubbel”- als het polsgebaar zijn enkel te activeren op de Apple Watch Series 9 en nieuwer, de Apple Watch Ultra 2 en 3 en de Apple Watch SE 3. Heb jij een Apple Watch Series 8 of ouder, maar ben je wel enthousiast over deze nieuwe manier van bedienen? In dat geval wordt het tijd voor een nieuwe Apple Watch. Bekijk hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch SE 3: