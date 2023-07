Poll maken in WhatsApp: simpel, snel en superleuk

WhatsApp heeft een handige functie om een poll te maken. Hiermee maak je snel een einde aan de besluiteloosheid van je vriendengroepje!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit kun je met een poll in WhatsApp

WhatsApp is een van de populairste chat-apps ter wereld, maar wist je dat je er ook polls mee kunt maken? Polls zijn handig om snel de mening of voorkeur van je vrienden, familie of collega’s te peilen over een bepaald onderwerp. Handig als je vriendenclub weer eens niet kan beslissen wat jullie volgende vrijdag gaan doen.

Polls in WhatsApp zijn dus een soort mini-enquêtes die je kunt versturen naar een individuele chat of een groep. Je kunt zelf een vraag verzinnen en een aantal antwoordopties geven, waaruit de ontvangers kunnen kiezen. De resultaten van de poll worden meteen zichtbaar voor iedereen die heeft gestemd.

Poll in WhatsApp maken: zo doe je dat

Een poll maken is zo gepiept. Je moet dus wel zelf de vraag en mogelijke antwoorden invullen. Volg daarvoor de onderstaande stappen.

Poll maken in WhatsApp: zo doe je dat Open de chat in WhatsApp waarin je een poll wilt maken; Tik op het plusteken onderaan; Kies voor de optie ‘Peiling’; Typ je vraag en vul de gewenste optie in; Wanneer iedereen maar één antwoord mag geven, zet je de optie bij ‘Sta meerdere antwoorden toe’ op uit; Tik op ‘Verstuur’ om de poll te maken in Whatsapp.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer tips voor WhatsApp

WhatsApp brengt regelmatig nieuwe functies uit, maar op sommige zaten we al lang te wachten. Wist je bijvoorbeeld dat het nu mogelijk is om foto’s in hoge kwaliteit te versturen in WhatsApp? Wil je meer daarover weten? Dan moet je het onderstaand artikel even lezen!

Lees meer: WhatsApp-foto’s in hoge kwaliteit sturen – zo doe je dat

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.