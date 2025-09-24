Volgens de politie zijn er criminelen actief die je vragen om een functie op je iPhone in te schakelen – dit moet je absoluut niet doen!

Politie waarschuwt: zet deze functie op je iPhone níét aan

Criminelen verzinnen steeds weer nieuwe dingen die hen moeten helpen om de kans op een succesvolle overval te vergroten. De politie geeft aan dat ze momenteel geregeld aan potentiële slachtoffers vragen om een functie op hun iPhone aan te zetten. Het is uiteraard belangrijk om dit niet te doen!

Een voorval waarbij dit gebeurde, kwam aan bod in het tv-programma ‘Opsporing verzocht‘. Het betrof een crimineel die bij een bejaarde vrouw aanbelde en zich voordeed als een agent. De nepagent overtuigt de vrouw dat hij haar sieraden en pinpas moet veiligstellen omdat er gevaar dreigt. Dat is inmiddels een bekende oplichtingsmethode. Wat wel nieuw is, is dat de crimineel voordat hij weg gaat een functie op de iPhone van de vrouw inschakelt.

Vliegtuigstand

Die functie is de vliegtuigstand. Wanneer je deze functie inschakelt, worden alle mobiele verbindingen uitgeschakeld. Tijdens een vlucht in een vliegtuig is dat wenselijk omdat er dan geen mobiele signalen meer zijn die de communicatie van de piloten kunnen verstoren. De functie is ook handig wanneer je je iPhone sneller wilt opladen.

Zo lang de vliegtuigstand staat ingeschakeld, kun je niet gebeld worden en je kunt zelf ook niet bellen. Dat is precies de reden dat oplichter dit doet. Niemand kan jou dan immers waarschuwen en bovendien kun je zelf ook niet de politie of je bank bellen met je iPhone om te controleren of het allemaal wel betrouwbaar is wat je van die (nep)agent moet doen.

Vliegtuigstand uitschakelen

De politie waarschuwt daarom dat je de vliegtuigstand op je iPhone niet moet inschakelen als iemand jou daar om vraagt. Is iemand je te snel af en heeft diegene de vliegtuigstand al ingeschakeld voor je er erg in hebt? Dan schakel je de functie als volgt weer uit:

Open het Bedieningspaneel; Dit doe je door van rechtsboven op je scherm naar beneden te vegen; Tik linksboven op het icoontje met het vliegtuig.

Als je om wat voor reden dan ook geen vliegtuigje ziet in het Bedieningspaneel, is er nog een andere manier:

Open de app Instellingen;

Schakel de optie ‘Vliegtuigmodus’ uit.

Zo kun je in elk geval weer gebeld worden en kun je ook zelf iemand bellen om advies te vragen!