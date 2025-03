Had jij vroeger ook een Nintendo DS en kon je niet genoeg krijgen van PictoChat? Goed nieuws! Met deze app komt Pictochat naar je iPhone!

Nostalgie: zo breng je Pictochat van de Nintendo DS naar je iPhone

PictoChat was misschien wel een van de leukste programma op de Nintendo DS. Het was op het eerste gezicht een eenvoudige chatroom, maar er zat zo veel meer achter. Je kon namelijk met je stylus berichten én tekeningen maken. Vervolgens kon je ze doorsturen naar je vrienden op een andere DS, zolang ze maar binnen het bereik van jouw DS waren.

Je had geen wifi nodig, geen accounts of gekke inlogprocedures: je opende de DS, start de app en koos een van de chatrooms. De charme zat ‘m ook vooral in de eenvoud. Je kon teksten typen, maar ook kleine krabbels of geinige emoji’s doorsturen.

Soms veranderde een bericht in een waar kunstwerk en soms werd het een wedstrijdje wie het snelst het hele scherm zwart kon maken. PictoChat was ontzettend populair en een stukje pure DS-magie.

Pictochat werkt nog steeds, maar niet veel mensen hebben nog een Nintendo DS op zak. Maar er is goed nieuws: er is nu ook een app voor je iPhone die hetzelfde doet als PictoChat deed op Nintendo’s console. Deze app heet PicoChat (let op geen ’t’) en het is een soort mini-app voor Berichten. Wij vertellen je hoe je de app installeert op jouw iPhone!

PicoChat for iMessage Idrees Hassan 2.0 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

Download de app PicoChat uit de App Store; Start de app Berichten; Tik op de naam van de person waarmee je wilt chatten; Tik op het plusteken en kies voor PicoChat; Typ of teken je bericht en tik op het icoontje met het pijltje naar boven om het te versturen.

Handig om te weten: om een bericht met deze versie van PictoChat te ontvangen hoeft de ontvanger de app niet geïnstalleerd te hebben.

PicoChat verwijderen op iPhone

Vond je het leuk, maar heb je er na een tijdje wel weer genoeg van? Dan kun je PicoChat ook weer verwijderen. Daarvoor moet je in de Instellingen van de app Berichten zijn.