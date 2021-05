Met Philips Hue maak je de verlichting in huis slim, maar dat is meer dan lampen aan- en uitzetten, dimmen en verschillende kleuren kiezen. Met deze Philips Hue-tips haal je meer uit je lampen.

Lees verder na de advertentie.

Philips Hue-tips

Denk je aan slimme verlichting, dan kom je al snel bij Philips Hue uit. Het bedrijf Signify brengt onder deze naam een groot assortiment aan lampen uit, zowel voor binnen als buiten.

Natuurlijk kun je deze lampen bedienen via de app, HomeKit, Google Home of je stem via een slimme assistent. Je kunt dan makkelijk de lampen aan- en uitzetten, dimmen en van kleur veranderen. Maar er is nog veel meer mee te doen. Daarom zetten we enkele tips op een rij om meer uit je lampen te halen.

1. Gedrag na inschakelen instellen

Als je slimme lampen gebruikt, dan moet je de lampen altijd uitzetten via jouw smartphone of via een slimme assistent. Als je namelijk een wandknop gebruikt, kan de lamp daarna alleen nog ingeschakeld worden door de wandknop weer in te drukken. Vervolgens zijn de lampen plots je vooraf ingestelde kleur en helderheid vergeten. Daar is een oplossing voor.

In de instellingen van de Philips Hue-app vind je de optie ‘Gedrag bij inschakelen’. Hier stel je per lamp in wat er moet gebeuren als je de wandknop hebt ingedrukt of als de stroom is uitgevallen . Kies je voor ‘Herstel na stroomuitval’ dan wordt de laatste gebruikte kleur en helderheid weer teruggezet.

2. Sync je lampen met je media

Het is op verschillende manieren mogelijk om je lampen te syncen met je muziek, video’s of games. Daarvoor kun je de officiële Hue Sync-app voor je pc voor gebruiken. Ook kun je een een Hue Play Sync Box kopen, om aan je televisie te sluiten.

Daarnaast zijn er verschillende opties van derde partijen die een stuk goedkoper zijn dan een Play Sync Box en toch veel opties bieden. Check de apps HueParty, iLightShow en hueDynamic in de App Store eens.

3. Probeer andere apps

Hierboven noemden we al enkele apps die je kunt downloaden om je lampen te syncen met je muziek, films of andere media, maar er staan meer apps in de App Store die de mogelijkheden van je lampen uitbreiden.

Neem het al genoemde hueDynamic, met de mogelijkheid om ‘experiences’ te starten met lampen en geluid, om een disco aan te zetten of de optie om de lampen met jou te laten ademhalen om beter in slaap te vallen. Ook OnSwitch is een aanrader. Met deze app laat je jouw lampen de mooiste kleuren tonen.

4. Bestuur je lampen als je niet thuis bent

Je hoeft niet thuis te zijn om je lampen te bedienen. Als je lampen zijn verbonden aan een Hue Bridge, dan kun je ze ook aan de andere kant van de wereld besturen. Die functie moet je wel eerst inschakelen. Daarvoor ga je in de Philips Hue-app naar instellingen en ‘Buitenhuisbesturing’.

5. Routines maken het leven makkelijker

In de Philips Hue-app vind je bij het kopje Routines handige manieren om je lampen een gedrag aan te leren. Zo is het met ‘Thuis en weg’ mogelijk om de lampen automatisch uit te laten gaan als je van huis vertrekt en weer aan te laten gaan als je thuiskomt.

Moet je er vroeg uit, dan kun je er met ‘Ontwaken’ voor zorgen dat de lampen tegelijk met jou langzaam wakker worden. Ook kun je zelf routines toevoegen gebaseerd op de zonsopkomst of zonsondergang.

6. Duik in Hue Labs voor experimenten

Een tof onderdeel van de Philips Hue-app is het laboratorium. Hier vind je allerlei experimenten van Philips Hue voor je lampen. Daarvoor ga je naar de Ontdek-tab en kies je voor Hue Labs. Je lampen helpen je dan te sporten of yoga te doen. Je kunt je lampen gebruiken als timer, of ze laten gedragen alsof je thuis leeft terwijl je op vakantie bent.

7. Gebruik accessoires

Via accessoires zijn de mogelijkheden van Philips Hue ook uit te breiden. Koop bijvoorbeeld een dimmer switch, om je lampen via een knop te dimmen. Met de bewegingssensor gaan de lampen automatisch aan als jij in de buurt bent. Deze sensoren zijn er zowel voor binnen als buiten. Er zijn ook Philips Hue Smart Plugs te koop. Deze stop je tussen de stekker en het stopcontact van je ‘domme’ lampen om die ook slim te maken.

Philips Hue Play Gradient review

Eerder dit jaar hebben we de nieuwste Philips Hue-producten getest. Lees onze review van de Philips Hue Play Gradient en de nieuwste Filament-lampen.

Philips Hue-lampen kun je toevoegen aan de software voor je slimme huis. Maar kies je dan HomeKit of Google Home?