Zo koppel je Philips Hue en Spotify voor disco in huis

Philips Hue en Spotify zijn een samenwerking aangegaan, zodat je nu muziek met je lampen kunt synchroniseren. Zo werkt het.

Philips Hue en Spotify: zo werkt het

Het was al mogelijk om je televisie met Philips Hue te synchroniseren, zodat Netflix of je favoriete games een extra laagje krijgen. Nu is muziek aan de beurt door een samenwerking met Spotify.

Op dit moment wordt de functie nog getest, maar kun je er in ‘early access’ gebruik van maken. Om toegang te krijgen moet je ervoor zorgen dat je de nieuwste versie van de app downloadt.

Als je onderstaande stappen niet kunt volgen, helpt het mogelijk om de app even opnieuw te installeren. Anders rolt de functie pas later naar jouw app uit.

Doorloop de volgende stappen om Philips Hue en Spotify te koppelen: Ga in de Philips Hue-app naar de tab ‘Ontdek’ en tik daar op de kaart ‘Philips Hue + Spotify’; Tik op de blauwe knop ‘Vroege toegang inschakelen’ en daarna op de blauwe knop ‘Aan de slag’; Kies voor ‘Spotify-account’ en log vervolgens in met je Philips Hue-account en je Spotify-account; Als het gelukt is zie je een groot vinkje. Kies de entertainmentruimte die je wil gebruiken; Deze stel je in via het Instellingen-menu van de Philips Hue-app. Na de instructies over hoe je de Google Assistent gebruikt met deze functie ben je klaar; In de app is nu de Synchroniseer-tab verschenen. Daar tik je op de synchroniseer-knop om de muziek die je in de Spotify-app draait te synchroniseren met je lampen. Veel dansplezier!

Meer van Philips Hue

Naast de samenwerking met Spotify, heeft Philips ook een stapel nieuwe lampen aangekondigd, maar die heb je niet nodig om van deze samenwerking gebruik te maken. Om meer uit je Philips Hue-lampen te halen check je onze Philips Hue-tips.