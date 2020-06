Een persoonlijke hotspot maken met je iPhone is een handige manier om altijd en overal een internetverbinding op je iPad, Mac of ander apparaat tot stand te brengen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.



Een iPhone persoonlijke hotspot maken: zo doe je dat

Hoewel je apparaten vaak een vaste of wifi-verbinding tot hun beschikking hebben, komt het wel eens voor dat je op mobiel internet aangewezen bent. Zo is het gratis wifi-netwerk in de trein vaak erg langzaam en bijzonder privacygevoelig, dus kun je beter je iPhone gebruiken met een persoonlijke hotspot.

Met een persoonlijke hotspot maak je via een ander apparaat verbinding met je iPhone, zodat je gebruik kunt maken van je mobiele internetbundel. De iPhone fungeert hier dus eigenlijk als een tussenpersoon tussen je laptop en het internet.

Houd er wel rekening mee dat je hiermee gebruikmaakt van je mobiele internetabonnement, dus kijk goed naar hoeveel data je nog te spenderen hebt. Om hoge kosten te voorkomen, raden we je aan met een app van je provider bij te houden hoe het precies zit met je dataverbruik.

Op iedere iPhone en iPad is de optie om een beveiligde hotspot aan te maken ingebouwd. Je moet de functie eerst aanzetten voor je deze kan gebruiken. Dit werkt als volgt:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Persoonlijke hotspot’; Zet de schakelaar achter ‘Persoonlijke hotspot’ aan.

Zo verbind je de persoonlijke hotspot met een apparaat

Nu de persoonlijke hotspot is ingeschakeld, zijn er verschillende manieren waarmee je verbinding kunt maken. Afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt is de één handiger dan de andere, maar ze hebben alle drie hetzelfde effect. Soms moet je hierbij een wachtwoord invullen, maar als je met je Apple ID bent ingelogd op je iPad of Mac is dit vaak niet nodig.

Persoonlijke hotspot via wifi

Open de wifi-instellingen op het apparaat waar je verbinding mee wil maken; Zoek de naam van jouw iPhone op in de lijst met beschikbare netwerken; Voer het wachtwoord in als hierom wordt gevraagd; Wacht tot in de linker bovenhoek het blauwe hotspot-icoon verschijnt in je iPhone-statusbalk.

Persoonlijke hotspot via bluetooth

Koppel je iPhone via bluetooth met de computer; Tik op de Koppel-knop op je iPhone en voer de code in die op de computer verschijnt; Maak verbinding vanaf de computer.

Persoonlijke hotspot via usb

Koppel de iPhone via een usb-kabel met de pc of Mac; Open de netwerkinstellingen op de computer en selecteer de iPhone in de lijst; Wacht tot in de linker bovenhoek het blauwe hotspot-icoon verschijnt in je iPhone-statusbalk.

Problemen met instellen van een hotspot

Heb je problemen met het activeren van de persoonlijke hotspot op de iPhone? Probeer dan onderstaande stappen.

Ga naar ‘Instellingen > Mobiel netwerk’; Klik op ‘Mobiel datanetwerk’ en scrol naar beneden; Voer bij ‘Persoonlijke hotspot’ een willekeurige gebruikersnaam in; Ga nu terug naar het vorige scherm en je ziet onder ‘Mobiel datanetwerk’ dat de optie ‘Persoonlijke hotspot’ is verschenen; Tik hierop om de hotspot te activeren en een wachtwoord in te stellen.