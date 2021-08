Zo controleer je of je iPhone besmet is met Pegasus-spyware

Ben je bang dat je iPhone is geïnfecteerd met Pegasus-spyware, waarmee mensen worden afgeluisterd? De gratis app iMazing heeft nu een ingebouwde Pegasus-detector, waarmee je controleert of je iPhone veilig is.

Pegasus-spyware detecteren

Onlangs werd bekend dat er spionagesoftware in omloop is, genaamd Pegasus. Die is ontwikkeld door het Israëlische technologiebedrijf NSGO Group en wordt gebruikt om activisten, journalisten, politici en andere prominente personen te bespioneren.

Verontrustend is dat iPhones kunnen worden geïnfecteerd via een zogeheten zero-click-aanval. Hierbij kan een iPhone worden gehackt zonder tussenkomst van het slachtoffer, zoals het klikken op een phisinglink. Het bedrijf NSGO Group doet dit via een veiligheidslek van iMessage, de berichtendienst van Apple.

Tot nu toe was het lastig om te zien of je iPhone is geïnfecteerd met de malware, maar daar is nu een goede app voor. In de nieuwe versie van de macOS-app iMazing (versie 2.14) kan de app de spionagesoftware op je iPhone detecteren.

Overigens is de kans klein dat de ‘gewone’ gebruiker het doelwit is van de aanvallen. Zoals iMazing zelf zegt, heb je de detectiesoftware waarschijnlijk niet nodig omdat ‘een overgrote meerderheid van de iPhone-gebruikers geen risico loopt’.

Pegasus-detector iMazing

Wil je toch het zekere voor het onzekere nemen? Zo controleer je of je iPhone is besmet met de Pegasus-spyware:

Download en open de macOS-app Amazing; Kies ‘Continue trial’ en verbind je iPhone met je Mac; Kies in de lijst van opties voor ‘Detect Spyware’ en klik op ‘Next’; Doorloop de stappen en klik op ‘Start Analysis’.

De app laat je nu weten of Pegasus is gedetecteerd op je iPhone. De software kan niet worden gebruikt om de spyware te verwijderen, of je ertegen te beschermen. Als gezegd is de kans echter klein dat de gewone gebruiker het doelwit is van een Pegasus-aanval.

Het wordt door regeringen gebruikt om prominente personen af te luisteren. Onderzoek van Amnesty toonde aan dat er zo’n 50.000 mogelijke slachtoffers zijn.

