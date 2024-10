Zo pauzeer je de ringen in de Activiteit-app op je Apple Watch

Het pauzeren van de ringen in de Activiteit-app op je Apple Watch is handig wanneer je het druk hebt, of als je ziek of geblesseerd bent. Zo werkt het.

Pauzeer de ringen in de Activiteit-app

Sinds watchOS 11 (en iOS 18) is het mogelijk om de ringen in de Activiteit-app te pauzeren. Deze optie is bedoeld voor periodes waarin je niet kunt sporten. Je krijgt dan tijdelijk geen aanmoedigingen om te gaan sporten en tegelijkertijd worden je records niet verbroken.

De bedoeling van de drie gekleurde ringen in de Activiteit-app is dat je dagelijks zoveel beweegt, sport en staat dat de ringen aan het eind van de dag vol zijn. Lukt je dat langere tijd achter elkaar, dan krijg je daar medailles voor. Ben je een dagje ziek, dan moet je opnieuw beginnen aan een reeks. Tot nog toe in elk geval. Nu kun je de ringen gewoon pauzeren als je een keertje ziek bent, zodat je gewoon weer verder kunt met je reeks wanneer je weer beter bent.

Zo pauzeer je de ringen

Het pauzeren is alleen mogelijk in watchOS 11. Bovendien heb je een Apple Watch Series 6 of nieuwer, een Apple Watch SE (2022) of een Apple Watch Ultra of nieuwer nodig. Het werkt als volgt:

Open de app Activiteit op je Apple Watch; Tik op de gekleurde ringen; Tik op ‘Pauzeer ringen’; Kies de gewenste periode.

Via de optie ‘Aangepast’ kun je tot maximaal 90 dagen aaneengesloten pauzeren.

Wil je binnen de periode die je hebt ingesteld de ringen toch weer hervatten, dan kun je dat altijd doen op eigenlijk dezelfde manier. Wanneer je de app Activiteit nu opent, zie je direct wanneer de ringen weer worden hervat. Tik erop en je kunt de periode wijzigen of direct kiezen voor ‘Hervat ringen’.

Op je iPhone

Het is ook mogelijk om de ringen te pauzeren op je iPhone. Dat gaat net wat gemakkelijker dan op het kleine schermpje van je Apple Watch. Je hebt er een iPhone met iOS 18 voor nodig en het werkt op praktisch dezelfde manier. De app heet hier alleen Conditie en geen Activiteit. En in de App Store heet de app Fitness.

Fitness Apple 4,6 (427 reviews) Gratis via App Store via App Store

Open op je iPhone de app Conditie. Tik op de gekleurde ringen, scrol naar beneden en tik op ‘Pauzeer ringen’. Kies vervolgens de gewenste periode.

Ook het hervatten werkt weer op dezelfde manier. Als je de app Conditie nu opent, zie je dat de ringen zijn gepauzeerd en wanneer ze weer worden hervat. Tik daar op en kies voor ‘Hervat ringen’.