Paarse batterij op je iPhone of iPad? Dit betekent het symbool

Het symbool van de batterij verschijnt in verschillende kleuren, waaronder rood, geel én paars. Dit betekent een paarse batterij op je iPhone of iPad!

Paarse batterij

Op je iPhone en iPad kan het symbool van de batterij in verschillende kleuren verschijnen. Het icoontje is standaard wit, maar heeft ook een gele, groene en rode variant. Is de batterij geel? Dan heb je de energiebesparingsmodus ingeschakeld, zodat de iPhone minder stroom verbruikt en de accu langer meegaat. Bij een groen icoontje ligt het toestel aan de lader en is deze volledig opgeladen. Rood betekent juist dat de accu bijna leeg is.

Veel gebruikers zien waarschijnlijk regelmatig een wit, geel, rood of groen batterijsymbool, maar een paarse batterij op de iPhone of iPad komt zelden voor. Dat is niet heel gek, want de paarse kleur zegt niks over de status van de accu. In plaats daarvan is de aangepaste kleur bedoeld om het scherm beter afleesbaar te maken voor gebruikers met een visuele beperking. Benieuwd hoe je dit inschakelt? Zo krijg je een paarse batterij op je iPhone of iPad.

Zo stel je dat in

De paarse batterij op de iPhone of iPad verschijnt als je ‘Slim omgekeerd’ inschakelt op het toestel. Deze functie werd eerder vooral gebruikt om een donkere modus op de iPhone of iPad na te bootsen. Sinds de introductie van de donkere modus is dat niet meer nodig, maar wordt de feature wel gebruikt door slechtzienden of gebruikers met een andere visuele beperking. Zo schakel je ‘Slim omgekeerd’ in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Weergave en tekstgrootte’; Schakel ‘Slim omgekeerd’ in.

Heb je ‘Slim omgekeerd’ ingeschakeld op je iPhone of iPad? Het symbool voor de batterij verschijnt dan in een witte of blauwe kleur. Bij de blauwe uitvoering heb je de energiebesparingsmodus ingeschakeld, maar voor de paarse batterij moet je nog wat meer doen. Met ‘Slim omgekeerd’ verandert de groene batterij in een paars symbool, zodra de accu opgeladen is tot honderd procent en nog aan de lader ligt. Voor een paarse batterij moet je de iPhone of iPad dus aan de lader leggen.

‘Slim omgekeerd’ is een handige functie voor gebruikers met een visuele beperking, maar zorgt er dus ook voor dat een paarse batterij verschijnt op het scherm van je iPhone of iPad. Let wel op, want vrijwel alle kleuren op het display worden omgekeerd met deze functie ingeschakeld. Daardoor zie je veel applicaties en andere programma’s niet zoals je gewend bent. De kleuren van afbeeldingen, media en apps met een donkere weergave worden niet omgekeerd.

Heb je de paarse batterij op je iPhone of iPad gezien, maar wil je daarna weer teruggaan naar de normale instellingen? Ga dan opnieuw naar 'Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte' en zet de schakelaar achter 'Slim omgekeerd' uit. De kleuren worden dan weer in de normale weergave getoond.