Paars pijltje op je iPhone? Dat symbool kun je beter niet negeren

Zie jij wel eens een paars pijltje op je iPhone? Dat symbool is belangrijker dan je denkt en kun je daarom beter niet negeren. Dit betekent het!

Locatievoorzieningen iPhone

Op je iPhone verschijnen regelmatig symbolen. Het batterijsymbool heeft vier verschillende kleuren, waaraan je kunt zien of de energiebesparingsmodus is ingeschakeld of de accu bijna leeg is. Een symbool dat je waarschijnlijk minder vaak ziet is een paars pijltje op je iPhone. Met dit symbool geeft je iPhone aan welke applicaties gebruikmaken van de locatievoorzieningen op het toestel.

Het pijltje is daarom een belangrijk symbool, want zo weet je op welke momenten een applicatie controleert wat je locatie is. Het symbool kan in drie verschillende kleuren verschijnen, dat zijn wit, grijs en paars. De witte pijl verschijnt in je Bedieningspaneel, zodat je ziet of een applicatie je locatie gebruikt. Voor het grijze en paarse pijltje moet je beter zoeken, want die verschijnen bij de instellingen van je iPhone.

Dit betekent een paars pijltje

Het symbool voor de locatievoorzieningen van je iPhone is enorm belangrijk. Een applicatie die toegang heeft tot de locatievoorzieningen kan je precieze locatie achterhalen en opslaan. Het is daarom verstandig om regelmatig te controleren welke apps de locatie van je iPhone kunnen gebruiken. Bij de instellingen van je iPhone vind je een complete lijst, waar grijze en paarse pijltjes verschijnen achter apps die locatievoorzieningen gebruiken. Zo zie je dat:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Tik op ‘Locatievoorzieningen’; Controleer tot slot welke apps locatievoorzieningen gebruiken.

Ben je naar ‘Locatievoorzieningen’ gegaan op je iPhone? Dan zie je in één overzicht welke applicaties toegang hebben tot je locatie. Staat er een grijze pijl achter een app? Dan heeft dit onderdeel de afgelopen 24 uur de locatie van je iPhone gebruikt. Zie je een paars pijltje achter een app op je iPhone? In dat geval heeft deze software kortgeleden je locatie gebruikt. Controleer deze applicaties goed, want deze hebben dus recent je precieze locatie achterhaald.

Locatie verbergen

Herken je een applicatie niet? Of heb je een app al lang niet gebruikt, maar verschijnt er wel een grijs of paars pijltje op je iPhone? Dan is het aan te raden om de locatievoorzieningen voor deze software uit te schakelen. Ga daarvoor opnieuw naar ‘Instellingen > Privacy en beveiliging > Locatievoorzieningen’ en tik op het onderdeel dat je wilt wijzigen. Kies daar ‘Nooit’ als je locatievoorzieningen wilt uitschakelen.

Het is aan te raden om locatievoorzieningen alleen in te schakelen bij applicaties die deze functie echt nodig hebben. Denk daarbij aan de Zoek mijn-, Weer- en Kaarten-app, die niet of slecht functioneren zonder toegang tot je locatie. Twijfel je of een applicatie je locatie nodig heeft? Schakel de functie dan uit voorzorg uit, je merkt vervolgens vanzelf of de app nog naar behoren werkt.

Meer weten?

Het paarse pijltje is daarbij een belangrijk hulpmiddel, zo zie je precies welke apps je locatie recent hebben gebruikt. Met behulp van dit symbool kun je controleren of de locatievoorzieningen van je iPhone niet misbruikt worden door bepaalde onderdelen. Veel apps hebben je locatie helemaal niet nodig, waardoor je de functie beter kunt uitschakelen.