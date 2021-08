Tip: Is je oude iPhone traag? Verander de regio!

Heb je het idee dat je oude iPhone traag is? Of in ieder geval trager dan vroeger? Dat zou kunnen, want om de accu te beschermen, maakt Apple de processor van oude modellen trager. Maar met een andere regio-instelling kun je dit omzeilen. iPhoned laat je zien hoe dat werkt.

Apple maakt oude iPhone traag

Herinner je je nog de zogeheten ‘Throttlegate’? Apple had een geheime functie in iOS ingebouwd, die je iPhone onder bepaalde omstandigheden trager kon maken. De reden erachter: met een ietwat versleten accu zou de iPhone bij piekprestaties kunnen uitvallen. Dit is van toepassing op de iPhone XS, XR en ouder.

Dus ging Apple de processor van oude iPhones stiekem trager maken. Daar ontstond een grote ophef over, waardoor Apple excuses ging aanbieden en uiteindelijk het vertragen een officiële optie in iOS maakte. Deze vind je nog steeds (mits actief) in ‘Instellingen > Batterij > Batterijconditie’.

In Frankrijk volgde een grote rechtszaak over dit kunstmatige vertragen, want het zou mensen ‘dwingen’ om een nieuwe iPhone te kopen. Uiteindelijk kreeg Apple een flinke boete opgelegd.

Verander de regio naar Frankrijk

Je zou denken dat de discussie hieromheen al redelijk klaar is, maar niets is minder waar. GizChina heeft ontdekt dat een oude iPhone in benchmarks sneller wordt als je de regio op Frankrijk instelt. Blijkbaar wordt er dus ondanks de officiële optie onder Batterijconditie nog een andere vorm van vertraging toegepast, wat door de rechtszaak in Frankrijk echter niet mag.

Het wijzigen van de regio op je iPhone is zo gepiept. Je vindt de optie in ‘Instellingen > Algemeen > Taal en regio’. Tik hier op ‘Regio’ en kies ‘Frankrijk’.

Verander de regio van iOS naar Frankrijk voor meer snelheid: Open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen > Taal en regio’; Kies bij ‘Regio’ voor ‘Frankrijk’.

Het aanpassen van de regio heeft verder geen grote nadelige effecten; je taal blijft gewoon op Nederlands staan. Alleen als je Apple Pay met een Nederlandse bankrekening wil configureren, moet je weer van regio veranderen. Bovendien zijn artikelen uit de Nieuws-widget voortaan afkomstig uit Frankrijk.

Niet voor nieuwere iPhones

Het trucje werkt overigens niet meer op de iPhone 11 en nieuwer, zo blijkt uit de tests van GizChina. Blijkbaar heeft Apple bij nieuwere iPhones alle vormen van kunstmatige vertraging verwijderd. In de toekomst zijn we dus hopelijk verlost van oude iPhones die traag worden.

Tips om je accu zo lang mogelijk mee te laten gaan (en dus te beschermen tegen slijtage)? Bekijk vooral onderstaande video.