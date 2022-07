Geef je oude iPhone een nieuw bestaan met deze 8 tips

Heb je een nieuwe iPhone gekocht? Tof! Gooi je oude toestel nu niet zomaar weg, want je kunt ‘m prima hergebruiken. Zo geef je je oude iPhone een nieuw leven.

Dit kun je allemaal nog met een oude iPhone

Van recyclen en verkopen tot aan boeken lezen en als webcam gebruiken: je kunt van alles met oude iPhones. Tik op één van de onderstaande links om direct naar de desbetreffende tip te gaan of lees gewoon rustig verder voor het hele artikel.

1. Oude iPhone inleveren

We beginnen met een supersympathieke tip, namelijk recyclen. Door je oude iPhone in te leveren laat je de berg elektronisch afval (e-waste) slinken, verminder je de uitstoot van koolstofdioxide en je zorgt ervoor dat schaarse grondstoffen worden hergebruikt. Een oude telefoon zit immers boordevol kostbare materialen, zoals goud, platina en zilver.

Een oude iPhone kun je op meerdere manieren inleveren. De meest toegankelijke is de bak met elektronisch afval in de supermarkt en bouwmarkt. Ook kun je het toestel voor recycling naar Apple opsturen. Vervolgens krijg je korting op je volgende aankoop, of een cadeaubon (die je kunt gebruiken wanneer het jou uitkomt).

Een oude iPhone kun je ook laten recyclen door goede doelen. Partijen als CliniClowns, KiKa en Stichting Opkikker verzamelen smartphones voor de verkoop. De opbrengst wordt bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek of om zieke kinderen mee te helpen. Op de website van inzamelaar Eeko kun je kijken welke inleverpunten goede doelen bij jou in de buurt hebben.

2. Oude iPhone verkopen

Oude smartphones zijn geld waard. Helemaal wanneer je toestel er nog netjes uitziet kun je er waarschijnlijk een goed bedrag voor krijgen. Ook leeftijd speelt een rol, want een oud model is logischerwijs minder waard dan een vers exemplaar.

Een oude iPhone kun je op meerdere manieren verkopen. De simpelste manier is door het toestel aan een bekende of familielid te slijten. Ook kun je via handelswebsites als Marktplaats op zoek gaan naar een koper.

Wie geen zin heeft in (lange) onderhandelingen en mensen aan de deur, kan haar of zijn oude iPhone ook verkopen aan daarin gespecialiseerde bedrijven. Dit werkt heel simpel. Eerst meld je je toestel aan en vertel je wat over de (uiterlijke) conditie. Vervolgens doet de opkoper een bod. Bevalt dit bedrag, dan stuur je de iPhone op.

Vervolgens controleert de opkoper het toestel. Indien je beloftes kloppen, wordt het beloofde bedrag uitbetaald op je bankrekening. Bekende opkopers zijn reBuy, Rephone en Swappie.

Tip: Vergeet je oude iPhone vooraf niet leeg te maken. Op die manier kan de opkoper fris beginnen en slingeren jouw gegevens niet rond. Bovendien zorg je er zo voor dat je oude iPhone niet langer aan jouw Apple ID-account is gekoppeld.

3. Achter de hand houden

Dat je je oude iPhone in een la legt, hoeft nog niet te beteken dat je ‘m nooit meer gaat gebruiken. Het is immers ontzettend handig om een reservetoestel achter de hand te hebben, want je weet maar nooit wanneer je deze nodig hebt. Je nieuwe telefoon kan bijvoorbeeld stuk gaan of – nog erger – gestolen worden.

Een reservetoestel is ook fijn voor op reis, of tijdens festivals. Je hoeft zo niet bang te zijn dat er krasjes op je primaire toestel komen, want dat ligt veilig thuis. Verder doet een oude iPhone ook prima dienst als iPod. Hiervoor hoef je alleen maar de liedjes van een muziekdienst (zoals Apple Music of Spotify) op het toestel te downloaden zodat je altijd en overal offline kunt luisteren.

4. Houd een oogje in het zeil

Tot zover de traditionele tips. Er zijn ook meer creatieve toepassingen voor oude iPhones. Je kunt je toestel bijvoorbeeld ook als (beveiligings)camera gebruiken. Sterker nog, een beetje iPhone maakt betere beelden dan een speciaal daarvoor bedoelde beveiligingscamera.

Een iPhone als camera gebruiken is helemaal niet ingewikkeld. Je begint met het installeren van een goede app, zoals Alfred. Vervolgens leg je je oude iPhone permanent aan de oplader, zorg je dat er een stabiel wifisignaal is en hang je het toestel op een logische plaats. Nu kun je altijd op afstand een oogje in het zeil houden.

5. Webcam

De beste webcam is misschien wel je oude iPhone. Heb je een enigszins recent model, dan is de kans groot dat deze betere audio- en video-opnamen maakt dan de ingebouwde webcam van je laptop. Helemaal wanneer je regelmatig videovergaderingen houdt is het verstandig om wat aandacht aan je opname-apparatuur te besteden.

Een oude iPhone kun je heel makkelijk als webcam gebruiken. Je hebt hiervoor een webcam-app nodig, zoals Camo of EpocCam, en een telefoonhouder. Vervolgens verbind je het oude toestel aan je computer en geef je in het videobelprogramma (zoals Zoom, Microsoft Teams of Google Meet) aan dat je via je iPhone belt.

Zorg er ook voor dat het toestel continu stroom krijgt – je wil immers niet dat ‘ie halverwege het videobellen uitvalt.

6. E-reader

Leesfanaten kunnen hun oude iPhone ook als e-reader gebruiken. Elektronische boeken wegen immers niets en zijn bovendien vaak goedkoper dan hun fysieke soortgenoten. Daarbovenop kun je e-books overal en altijd aanschaffen en heb je niet te maken met verzendtijden. En ben je lid van de (zomer)bibliotheek? Dan kun je via de Bieb-app op je smartphone direct elektronische boeken lenen.

Dat gezegd hebbende is het niet verstandig om je oude iPhone als permanente e-reader te gebruiker. Wanneer je veel e-books leest kun je beter een daarvoor gemaakte e-reader aanschaffen. Dit leest immers veel prettiger, helemaal wanneer je vooral ‘s avonds leest.

7. Afstandsbediening

Heb je een Apple TV (of tv met AirPlay 2-ondersteuning) in huis? Dan hoeven we je niet uit te leggen dat de Siri Remote niet altijd even soepel werkt.

In plaats daarvan kun je je oude iPhone als afstandsbediening gebruiken. Hiervoor moet je de Apple TV Remote-regelaar aan je Bedieningspaneel toevoegen. Ga naar de Instellingen-app en kies ‘Bedieningspaneel’. Vervolgens tik je op ‘Voeg toe’ naast ‘Apple TV Remote’. Nu kun je vanuit het Bedieningspaneel je Apple TV-mediaspeler of geschikte smart tv bedienen.

8. Cadeau

Ziet je oude iPhone er nog goed uit? Dan kun je er ongetwijfeld iemand anders blij mee maken. Geef het toestel bijvoorbeeld aan je kind of een neefje/nichtje. Eventueel kun je de functies van het toestel beperken door ouderlijk toezicht in te stellen. Op die manier voorkom je dat de (piepjonge) ontvanger met mogelijk aanstootgevend materiaal in aanraking komt.

Veilig overstappen

Nu je weet wat je met je oude iPhone kunt doen, is het tijd om je klaar te maken voor het nieuwe toestel. In onderstaande video laten we zien hoe je al je bestanden en contacten veilig van het oude naar het nieuwe model overzet. Het overzetten van WhatsApp-gesprekken heeft wat meer voeten in de aarde.

