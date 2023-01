Geef je oude iPad een tweede leven: dit zijn de beste tips

Wanneer je net een nieuwe iPad hebt gekocht, blijft je oude meestal maar ergens rondslingeren. Niet doen! Wij vertellen wat er nog meer met je oude tablet mogelijk is!

De beste tips voor je oude iPad

Misschien ken je het wel, na jaren van trouwe dienst wil je die oude iPad echt een keer upgraden. Je koopt een nieuwe, maar wat doe je met je oude? Die blijft vaak ergens liggen in een la of komt terecht in een doos op zolder.

Zonde! Want een oude tablet is vaak nog prima te gebruiken. Zelfs een oude en bejaarde iPad 2 die allang geen updates van Apple meer krijgt, kan nog steeds voor plezier zorgen. Wij geven je een aantal tips om je oude tablet weer nieuw leven in te blazen.

Let op: sommige tips kun je niet gebruiken voor alle oude iPads. Dit komt omdat je op hele oude iPads geen recente apps kunt installeren.

1. Gebruik de iPad als fotolijstje

Maak van je oude tablet een digitaal fotolijstje. Je hebt daar geen speciale apps voor nodig, want de ingebouwde foto’s-app van je iPad heeft deze functie al. Je kunt hiervoor de ‘Terugblikken’ gebruiken die je iPad standaard maakt in je fotobibliotheek (tik in de Foto’s-app linksboven op het menuknop en ga naar ‘Voor jou’).

Maar het is makkelijker om zelf een speciaal album te maken. Open de Foto’s-app en tik linksboven op de menuknop. Tik op ‘Alle albums’ en tik op het plusteken linksboven. Kies voor ‘Nieuw album’, geef het album een naam en voeg de foto’s toe (hoe meer, hoe beter). Open de map met foto’s en tik op het icoontje met de drie puntjes. Kies daarna voor ‘Speel terugblikvideo af’ of ‘Diavoorstelling’.

Overigens hebben veel andere foto-apps ook de mogelijkheid om een soortgelijke diashow te laten zien. Probeer ze maar eens uit.

2. Maak er een e-reader van

Wanneer een oude iPad te langzaam is voor bepaalde apps, kun je hem altijd nog als een e-reader gebruiken. Met de app ‘Boeken’ kun je makkelijk leesboeken kopen of je eigen pdf-bestanden bekijken.

In de App Store vind je ook volop andere apps om boeken en strips te lezen. Met de app YACReader kun je bijvoorbeeld lekker onderuit gezakt je eigen digitale strips lezen. En met de app Comixology kun je stripboeken digitaal kopen.

3. Geef hem aan je kinderen

Dit is misschien een open deur, maar een oude tablet is natuurlijk een uitstekend cadeau voor je kinderen. Vaak werken apps als YouTube zelfs nog wanneer iOS allang geen updates meer krijgt. Natuurlijk kun je ook bij het ontbreken van de YouTube-app met de browser naar de videosite.

Je kunt de tablet natuurlijk ook cadeau geven aan een goede vriend of familielid. Vergeet alleen niet om je oude iPad eerst op te schonen!

4. iPad verkopen of inruilen

Als je iPad nog niet eens zo heel oud is, kun je er vaak nog een prima zakcentje voor krijgen. Kijk eens in de app Marktplaats wat de vraagprijs van soortgelijke tablets is. Daarmee heb je al meteen een goed idee wat je voor je oude tablet kunt vragen.

Daarnaast is het ook mogelijk om je oude iPad in te ruilen wanneer je een nieuwe bij Apple koopt. Je krijgt er alleen niet zo heel veel meer voor en bij hele oude iPads krijg je zelfs niets. Toch is het een nette manier om van je oude iPad af te komen.

5. Gebruik je tablet voor de wetenschap

Je oude tablet kan ook bijdragen aan de wetenschap. Onderzoekers gebruiken je oude iPad dan om analyses en berekeningen uit te voeren. Je hoeft daarvoor alleen een app te downloaden.

Een app waarmee je dat doet is DreamLab. De mensen achter de app doen onder meer onderzoek naar kanker en (de langdurige gevolgen van) het coronavirus.

6. Maak van je oude iPad een wekkerradio

Je kunt de oude tablet ook als een wekkerradio gebruiken. Met de app Wekker voor mij is dat heel makkelijk. Zorg er wel voor dat je de iPad met de stroomkabel aansluit, want als je het scherm de hele nacht laat branden op de batterij, is een oude iPad snel leeg.

De gratis versie heeft een reclamebalk onderin en een pop-up wanneer je de app opent. De versie zonder reclame kost 4,99 euro.

iPad kopen

