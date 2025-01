Zie je een kleine oranje stip op je iPhone? Dan word je afgeluisterd!

Zie je geregeld een oranje stip bovenaan het scherm van je iPhone? Dat betekent dat een app stiekem met je meeluistert. Zo schakel je dat uit!

Oranje stip op de iPhone

Bovenaan het scherm van je iPhone zie je geregeld bepaalde symbolen. Eén daarvan is een kleine oranje stip, die naast de notch of in het Dynamic Island van de iPhone verschijnt. Dit oranje bolletje wordt niet zonder reden weergegeven, want het geeft aan dat een app op de achtergrond je microfoon gebruikt. Vaak doet een applicatie dat om informatie te verzamelen, door met je mee te luisteren.

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat de oranje stip op je iPhone verschijnt als je aan het bellen bent, Shazam gebruikt of wanneer je een spraakbericht stuurt via WhatsApp. Dat is niet erg, want dan gebruik je de microfoon bewust. Wordt het oranje bolletje weergegeven zonder dat je een app gebruikt? Dan gaat het om een applicatie die op de achtergrond stiekem met je meeluistert. Wij vertellen hoe je dat voorkomt.

Microfoon uitschakelen

De oranje stip op de iPhone wordt automatisch ingeschakeld, zodra de microfoon actief is. Dat is een functie die Apple heeft geïntroduceerd om de privacy van gebruikers te waarborgen. Zo weet je precies wanneer de microfoon wel en niet meeluistert. Zie je dat de microfoon op ongewenste of vreemde momenten aan staat? Dan is het aan te raden te controleren welke apps toegang hebben tot de microfoon. Dat zie je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Scrol naar beneden en open ‘Microfoon’; Zet de schakelaar achter apps naar keuze aan of uit.

In deze lijst zie je precies welke applicaties wel en geen toegang hebben tot de microfoon. Staat de schakelaar aan achter een bepaalde app? Dan heb je de applicatie toestemming gegeven om de microfoon van jouw iPhone te gebruiken. Als je op willekeurige momenten een oranje stip op je iPhone ziet verschijnen, is het aan te raden om een keer kritisch naar deze lijst met apps te kijken. Bekijk goed welke apps de microfoon wel en niet nodig hebben om te functioneren.

Meer iPhone-tips

Gebruik je bij bepaalde apps nooit de microfoon? Schakel de functie dan uit, om te voorkomen dat applicaties op willekeurige momenten toch de microfoon activeren. Bij het merendeel van de apps heb je de microfoon helemaal niet nodig, waardoor je ze dus ook geen toestemming hoeft te geven. Hoe minder applicaties toegang hebben tot de microfoon, hoe kleiner de kans dat de oranje stip ongewenst op je iPhone verschijnt.

Twijfel je of een applicatie je microfoon nodig heeft om te functioneren? Dan kun je de microfoon het beste uitschakelen. Als een app de microfoon tóch nodig heeft, verschijnt er vanzelf een melding als je de applicatie gebruikt. Zeker bij apps als Temu of TikTok is het aan te raden om geen toegang tot de microfoon te geven, zodat je zeker weer dat je privacy gegarandeerd is.