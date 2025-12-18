Pas op: nieuwe oplichting via WhatsApp – zet deze functie direct uit

Let op als je regelmatig WhatsApp gebruikt, want er gaat een nieuwe manier van oplichting rond. Zet deze functie daarom zo snel mogelijk uit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fraude via WhatsApp

Opgelet als je vaak WhatsApp gebruikt! Er gaat een nieuwe vorm van oplichting rond op WhatsApp, die wordt verspreid via documenten en afbeeldingen. Het gaat om een gevaarlijke methode, waarmee problemen worden veroorzaakt bij zowel iPhones als Android-toestellen. De nieuwe vorm van oplichting is eenvoudig te herkennen, want oplichters sturen via onbekende nummers foto’s of documenten naar je door. Deze bestanden worden gebruikt om malware te verspreiden.

Krijg je regelmatig berichten binnen van onbekende nummers op WhatsApp? In dat geval is het belangrijk om goed op te passen, omdat het mogelijk om fraude via WhatsApp gaat. Klik je toch op het bestand of wordt deze automatisch opgeslagen op je smartphone? Je iPhone of Android-toestel is dan mogelijk kwetsbaar voor malware in het document, waarmee je persoonlijke digitale gegevens in gevaar komen. WhatsApp biedt daarom een handige functie, die je beschermt tegen deze nieuwe vorm van fraude.

Tekst gaat verder onder de video.

Schakel deze functies uit

Bij de nieuwe vorm van oplichting via WhatsApp proberen criminelen kwaadaardige bestanden op je smartphone te zetten. Dit doen ze door het delen van foto’s, video’s of documenten via onbekende nummers. Het is belangrijk dat je deze niet opent of op je smartphone installeert. WhatsApp downloadt nieuwe bestanden standaard automatisch op je toestel, maar dit kun je ook uitschakelen. Dat doe je met de volgende functies:

Open ‘WhatsApp’; Tik op ‘Instellingen’ rechtsonder; Ga naar ‘Opslag en data’; Tik op ‘Foto’s onder ‘Media automatisch downloaden’; Kies voor ‘Nooit’; Ga terug naar ‘Opslag en data’; Schakel vervolgens ‘Nooit’ in bij ‘Audio’, ‘Video’ en ‘Documenten’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je het automatisch downloaden van foto’s, audio, video en documenten uitgeschakeld? Dan ben je veel beter beschermd tegen de nieuwe vorm van oplichting in WhatsApp. Het is daarnaast aan te raden om in WhatsApp onder ‘Instellingen > Chats’ de schakelaar achter ‘Opslaan in Foto’s’ uit te zetten, zodat doorgestuurde afbeeldingen niet meer vanzelf worden toegevoegd aan de Foto’s-app. Zo weet je zeker dat er niet onbedoeld gevaarlijke bestanden worden opgeslagen op je toestel én bespaar je opslagruimte.

Meer over WhatsApp

Het uitschakelen van automatische downloads via WhatsApp is een belangrijke optie, want zo voorkom je dat oplichters foto’s, video’s en andere bestanden op je iPhone of Android-toestel kunnen zetten. Deze worden doorgaans automatisch opgeslagen als je ze ontvangt, waardoor er eenvoudig gevaarlijke malware op je smartphone kan belanden. Door automatische downloads uit te schakelen neem je die mogelijkheid weg.

Heb je de automatische downloads in WhatsApp uitgeschakeld en krijg je een bericht met mogelijke fraude doorgestuurd? Het is in dat geval verstandig om het gesprek te verwijderen en de onbekende afzender te blokkeren. De documenten worden niet meer op je iPhone of Android-toestel opgeslagen, waardoor ze geen effect hebben op het apparaat. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!