Oplichting via de telefoon in Nederland: zo blokkeer je het gespuis 

Oplichting via de telefoon wordt een steeds groter probleem in Nederland. Maar gelukkig kun je er wat tegen doen. Dit is hoe!

Telefonische oplichting in Nederland

Je hoort het steeds vaker bij programma’s als Opsporing Verzocht. Oplichting via de telefoon komt steeds vaker voor. Criminelen gebruiken dan verschillende smoesjes om veelal senioren in een valstrik te lokken.

Als je zo’n oproep opneemt krijg je te horen dat je account of computer gehackt is. Of dat er is iets mis met je bankgegevens. Ook zeggen ze soms dat er criminelen actief zijn in je omgeving. En dat ze wel iemand van de politie zullen sturen om je juwelen en waardevolle spullen veilig te stellen. Uiteraard is daar niets van waar.

Oplichting via onbekende nummers

Oplichters via de telefoon gaan op verschillende manieren te werk. Vaak verbergen ze het telefoonnummer waarmee ze bellen. Je ziet dan op je iPhone dat je wordt gebeld door een onbekend nummer. Gelukkig is daar wat tegen doen, door alle onbekende nummers automatisch te blokkeren. Dat doe je als volgt:

Onbekende nummers automatisch blokkeren op je iPhone Open de ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Apps’; Kies in de lijst met apps voor ‘Telefoon;’ Zet de schuifknop aan bij ‘Houd onbekende bellers stil’.

Met deze instelling worden oproepen van onbekende nummers stilgehouden. Maar de iPhone blijft wél overgaan voor inkomende oproepen van je contactpersonen, personen die je hebt gebeld en oproepen via Siri-suggesties. Houd er dan wel rekening mee dat je vrienden die je wel mogen bellen altijd moet toevoegen aan je contactpersonen

Oplichting via spoofing

Lastiger wordt het als de criminelen spoofing gebruiken. Het lijkt dan alsof ze het telefoonnummer gebruiken van bijvoorbeeld een bank of de politie. Een ‘medewerker’ vraagt je dan om geld over te maken of bepaalde inlogcodes door te sturen. Ook dit is weer een vorm van oplichting via de telefoon. Een echte bank vraagt je dit nooit! Dus hang meteen op en bel daarna je bank zelf terug via het officiële nummer.

Sommige oplichters gaan anders te werk en je krijgt dan geen medewerker aan de lijn maar een soort bandje te horen (al dan niet in een andere taal). Dan vraagt er iemand om geld, je gegevens of ze willen dat je bepaalde software installeert. Ook dan moet je direct de verbinding verbreken en niet meer terugbellen.

Let ook op als je wordt gebeld door een onbekend internationaal nummer. Vooral als je telefoon maar één keer overgaat. Negeer dan het belletje en bel vooral niet terug. Vaak is het een valstrik.

Chat-apps als WhatsApp zijn ook niet veilig en ook daar zijn oplichters actief. Vaak wordt er dan om geld gevraagd door iemand die zich dan voordoet als de zoon, dochter of een andere familielid (al dan niet met een ‘nieuw nummer’).

In dat geval kun je het beste de persoon altijd even bellen. Vraag of het verhaal klopt en check of het ook echt je familielid is. Desnoods kun je voor de zekerheid altijd even zelf langslopen als ze in de buurt wonen.

Oplichting via de telefoon: zo vaak komt het voor

Iedereen zegt altijd ‘dat overkomt me nooit’, maar het aantal meldingen van oplichting via de telefoon is flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Alleen al in Nederland kwamen er in de eerste drie maanden van 2025 bijna 10000 meldingen binnen van telefonische oplichting. Dit was een jaar eerder ‘slechts’ 3000. Het lijkt er dus op dat het volgend jaar alleen maar meer gaat worden.

