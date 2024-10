Nieuwe oplichting via SMS (en WhatsApp): zo blijf jij wel veilig

Krijg je geregeld berichten van onbekende nummers? Dan moet je oppassen, want de kans is groot dat het om oplichting via SMS of WhatsApp gaat. Zo blijf je wél veilig voor dit soort spamberichten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oplichting via SMS en WhatsApp

Het is bekend dat oplichters steeds vaker berichtendiensten gebruiken om informatie of geld te stelen van mensen. Dit gebeurt via spamberichten, die worden gestuurd in de vorm van een SMS of chatbericht. Er is nu een nieuwe manier van oplichting via SMS en WhatsApp opgedoken, waarbij je via een bericht de melding krijgt dat een iPhone is gekoppeld aan je bankaccount.

Heb je recent een soortgelijk bericht gekregen? Dan is de kans groot dat het gaat om oplichting via WhatsApp of SMS. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie bij toeval wel klopt, maar in de meeste gevallen zijn de gegevens in het bericht incorrect. Zo komt de genoemde iPhone niet overeen met het model dat je daadwerkelijk hebt, of ben je klant bij een andere bank. Pas in dat geval goed op, want de link in het spambericht leidt waarschijnlijk naar een onveilige webpagina.

Nóóit klikken op de link

Heb je het vermoeden dat je met oplichting via WhatsApp of SMS te maken hebt? Het ontvangen van spamberichten is doorgaans geen probleem. Wat je er vervolgens mee doet is wél belangrijk. Berichten die oplichting bevatten worden vaak afgesloten met een link. Pas als je daarop klikt word je doorgeleid naar een website, die niet veilig is. Klik daarom nooit op een link in een (spam)bericht van een onbekende afzender.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Door een link in het spambericht te plaatsen proberen oplichters gegevens van je te stelen. Deel nooit informatie als gebruikersnamen, wachtwoorden of bankgegevens via dit soort linkjes. Als kwaadwillenden deze gegevens verzamelen krijgen ze toegang tot belangrijke accounts, zeker omdat ze bij oplichting via WhatsApp of SMS al op de hoogte zijn van je nummer. Helaas is het steeds lastiger om het verschil te zien tussen authentieke berichten en spamberichten, dus wees altijd alert.

Meer tips om oplichting te voorkomen

Het is overigens goed om te weten dat je bank nooit gegevens opvraagt via SMS of WhatsApp. Twijfel je of je te maken hebt met een spambericht? Raadpleeg in dat geval de klantenservice van de bank (of het bedrijf) via de officiële website. Informeer daar over het bericht dat je hebt gekregen, je weet dan direct of het gaat om potentiële oplichting via WhatsApp of SMS. Is dat het geval? Verwijder het spambericht dan direct van je telefoon, zodat je er ook niet meer per ongeluk op kunt tikken.

Het is bekend dat oplichters soortgelijke berichten verspreiden via SMS en WhatsApp, maar let ook goed op bij andere berichtendiensten. Via Telegram en Messenger worden eveneens veel spamberichten met onveilige linkjes gedeeld. Eerder legden we al uit hoe je onderscheid maakt tussen authentieke berichten en spam. Houd deze tips bij de hand als je een bericht krijgt van een onbekende afzender en het vermoeden hebt dat je met oplichters te maken hebt. Zo voorkom je dat je het slachtoffer wordt van fraude.

Heb jij wel eens soortgelijke spamberichten ontvangen? Laat het ons weten in de reacties!