Openbare wifi: zo maak je razendsnel verbinding!

Leuk als je hotel openbare wifi heeft, maar het komt nogal eens voor dat de inlogpagina niet verschijnt. En zolang je niet bent ingelogd, heb je er dus niets aan. Gelukkig is er een handig trucje dat dit probleem gelijk oplost!

Openbare wifi: inlogscherm verschijnt niet

Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je bijvoorbeeld in je hotel de inloggegevens van de openbare wifi krijgt, maar dat je geen inlogscherm te zien krijgt zodra je wilt inloggen. In het ergste geval heb je dus geen snel en gratis internet, terwijl je daar wel op gerekend had.

Zelfs wanneer het je een keer is gelukt om in te loggen, kan hetzelfde probleem zich steeds weer opnieuw voordoen. Wat de eerste keer wel leek te werken, werkt een volgende keer weer niet. Dat zorgt voor frustratie en dat is natuurlijk het laatste dat je wilt.

Zo maak je razendsnel verbinding met openbare wifi

Openbare wifi-netwerken worden door Apple ‘wifi-afvangnetwerken‘ (captive wifi-networks) genoemd. De meeste mensen noemen het gewoon ‘openbare wifi’ of ‘wifihotspots’, en je vindt ze in cafés, internetcafés, hotels, luchthavens en andere openbare plaatsen.

Tiktok-gebruiker @ndainternet heeft een trucje om snel verbinding te maken met zo’n wifi-afvangnetwerk. Krijg je de inlogpagina van de openbare wifi niet te zien, dan doe je het volgende:

Open Safari op je Apple-apparaat; Typ in de adresbalk ‘captive.apple.com en tik op Enter; Vul je inloggegevens in.

Hoe werkt het precies?

Je gebruikt de genoemde URL simpelweg om de inlogpagina van de openbare wifi op te roepen. Internettoegang wordt zo gekoppeld aan de instemming van de gebruiker met bepaalde regels. De provider kan de toegang ook koppelen aan een specifiek gebruikersaccount om kosten in rekening te brengen.

Het trucje hierboven werkt dus alleen met wifi-afvangnetwerken, maar in de praktijk is dat vrijwel alle openbare wifi waar je mee te maken krijgt. Bovendien kun je het trucje niet alleen toepassen op je iPhone, maar ook op je iPad of MacBook!

