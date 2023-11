Handig: zo gebruik je openbare wifi langer gratis met je iPhone

Openbare wifi-netwerken hebben vaak een tijdsbeperking, waarna je geen toegang meer hebt of moet betalen voor internet. Met deze tip kun je openbare wifi toch langer gebruiken op je iPhone!

Openbare wifi gebruiken met je iPhone

Ben je vaak onderweg? Dan ben je nog wel eens aangewezen op openbare wifi-netwerken. Voor het beantwoorden van appjes en mailtjes kun je makkelijk mobiele data gebruiken, maar die data gaat er snel doorheen als je zwaardere taken uit wilt voeren. Zeker als je geen onbeperkte databundel hebt, is het verstandig om je iPhone te verbinden met openbare wifi voor gratis internet.

Helaas zijn deze netwerken meestal slechts beperkt gratis te gebruiken. Na een bepaalde tijdslimiet moet je dan betalen voor het internet. Gelukkig is er een simpele manier om die limiet te vermijden, zodat je langer van de openbare wifi gebruik kunt maken met je iPhone. Wij leggen je uit hoe dat werkt!

Zo verleng je de tijd op een wifi-netwerk

Kun je de openbare wifi niet meer gratis gebruiken met je iPhone? En wil je niet betalen? Dan kun je met een truc tóch nog even gratis blijven internetten op hetzelfde netwerk. Je moet daarvoor het privé wifi-adres van het netwerk uitschakelen, waardoor je iPhone weer als een nieuw apparaat wordt gezien. Je past dit als volgt aan bij de instellingen van je iPhone:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Wifi’; Tik op het informatiesymbool achter het netwerk waarmee je wilt verbinden; Zet de schakelaar achter ‘Privé wifi-adres’ uit.

Let wel op, want dit werkt slechts één keer. Zorg er daarom voor dat je bij de eerste keer verbinden privé wifi-adres wel aan hebt staan. Zet deze functie de tweede keer uit, in de meeste gevallen kun je met je iPhone de openbare wifi dan weer (tijdelijk) gratis gebruiken. Houd er wel rekening mee dat je iPhone zonder privé-adres beter gevolgd kan worden via verschillende wifi-netwerken.

Meer tips voor je iPhone?

Met deze truc kun je met je iPhone openbare wifi op bijvoorbeeld vliegvelden twee keer zo lang gratis gebruiken. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over je iPhone?