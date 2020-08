Online pesten tegengaan kan lastig zijn, maar met deze tips zorg jij er in ieder geval voor dat de gevolgen beperkt blijven.

Online pesten tegengaan

Vroeger vond pestgedrag voornamelijk op en rond school plaats. Kinderen hadden daardoor thuis meestal rust. Tegenwoordig wordt er steeds meer online gepest en dat gaat de hele dag door. Via app-groepen, games, sociale media en meer.

Vooropgesteld willen we zeggen dat het probleem niet bij jou ligt, maar bij de pester. Toch kun jij dingen doen om pestgedrag te voorkomen en te stoppen. Dit zijn enkele tips om ervoor te zorgen dat online pesten niet uit de hand lopen.

1. Privégegevens voor jezelf houden

Het belangrijkste is om je persoonlijke informatie zoals je e-mailadres, je TikTok-account enzovoort privé te houden. Deze informatie deel je alleen met vrienden die je echt vertrouwt. Wachtwoorden houd je alleen voor jezelf.

2. Denk goed na over wat je deelt

Alles wat je online deelt kan tegen je worden gebruikt. Het kan gaan om foto’s en video’s die je zet op sociale media zoals Instagram en TikTok, maar ook dingen die je deelt via WhatsApp. Deel dus alleen dingen met mensen die je vertrouwt, en bescherm je sociale media af zodat niet iedereen kan zien wat jij plaatst.

Ook belangrijk is om aan je vrienden te vragen of ze niet zomaar foto’s van jou online willen delen. Maak er een gewoonte van om eerst toestemming aan elkaar te vragen voordat er beelden worden gedeeld.

3. Verander je accounts

Hebben pestkoppen toch je accounts gevonden en kom je niet van ze af? Pas je accountnaam dan aan of creëer een compleet nieuw account waar je alleen de mensen toevoegt die je echt vertrouwt. Een nieuw e-mailadres is ook zo aangemaakt.

4. Reageer niet

Het doel van pestgedrag is doorgaans om een reactie uit te lokken. Jij wordt boos of verdrietig en je zegt daardoor dingen waar de pesters juist van genieten. Het beste wat je daarom kunt doen is niet reageren. Vaak zul je zien dat het pestgedrag dan vanzelf stopt, omdat de pestkoppen niet de reactie krijgen waarop ze hadden gehoopt.

5. Blokkeer

Blijven ze toch doorgaan, dan kun je op de meeste online plekken andere mensen heel makkelijk blokkeren. Dan hoef jij in ieder geval niet meer te lezen wat voor vervelende dingen ze allemaal tegen je zeggen.

6. Bewaar alles

Word je gepest, dan is het verstandig om alles wat er gebeurt te bewaren, bijvoorbeeld door foto’s en screenshots te maken. Dat kan later eventueel worden gebruikt als bewijs om de pestkoppen aan te pakken.

Ook als de pesterijen nog onschuldig lijken, kan het lonen om alvast bewijsmateriaal vast te leggen. Als het later uit de hand loopt, heb jij duidelijk gedocumenteerd hoe het allemaal is begonnen.

7. Praat er over

Praat met mensen over die je vertrouwt over wat er gebeurt. Denk aan je ouders, leraren, mentor of andere vertrouwenspersonen. Pesten kan een enorme invloed hebben op je emoties en hoe jij je de hele dag door voelt. Daar hoef je niet in je eentje mee om te gaan. Eventueel kun je ook samen naar de politie stappen als het uit de hand loopt.

