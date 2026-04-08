Nieuwe vorm van online oplichting: pas op voor deze gevaarlijke truc

Opgelet als je regelmatig onbekende berichten binnenkrijgt, want er wordt weer een nieuwe truc bij online oplichting gebruikt. Pas hiervoor op!

Online oplichting

Er gaat weer een nieuwe vorm van online oplichting rond! Er wordt gewaarschuwd voor een gevaarlijke truc, waarbij criminelen zich voordoen als advocaten. Oplichters verspreiden mails en berichten, waarin wordt gesteld dat je recht hebt op een vergoeding als slachtoffer van online oplichting. In de praktijk is juist het tegenovergestelde waar, want ze proberen je slachtoffer van digitale oplichting te maken.

Deze nieuwe vorm van oplichting wordt vooral verspreid via mailberichten. Let dus goed op als je een e-mail van een onbekende afzender ontvangt, waarin wordt gesteld dat je recht hebt op een vergoeding. Deze mails zijn vaak te mooi om waar te zijn en dat is doorgaans ook zo. Criminelen gebruiken deze mails als truc voor online oplichting en willen persoonlijke gegevens van je stelen. Verwijder het bericht daarom direct, zodat je niet op een gevaarlijke link klikt en je ook geen gegevens kunt delen.

Zo herken je de mails

De valse mails over schadevergoeding na fraude worden sinds eind maart 2026 verspreid. Dat gebeurt in zowel Nederland als België, waardoor het om een nieuwe truc van online oplichting op grote schaal gaat. Criminelen doen zich in de berichten voor als advocaten of iemand anders met een achtergrond in de rechten. Vertrouw dit dus niet, want op deze manier proberen oplichters je vertrouwen te winnen.

Met deze nieuwe truc gebruiken criminelen online oplichting om achter belangrijke gegevens van slachtoffers te komen. In het mailbericht beweren ze dat je slachtoffer van online fraude bent geworden en dat je daarom je persoonsgegevens moet invullen. Het is belangrijk dat je nooit persoonlijke gegevens als een kopie van je identiteitskaart, je adres en je bankrekeningnummer deelt. Met deze mails proberen criminelen je juist slachtoffer van online fraude te maken, trap daar dus niet in.

Digitale oplichting voorkomen

Twijfel je of een mail betrouwbaar is? Controleer dan de afzender van het bericht en onthoud dat advocaten (en bijvoorbeeld banken) je zelden of zelfs nooit uit het niets een bericht sturen. Zeker als je zomaar geld kunt ontvangen gaat het waarschijnlijk om een gevaarlijke truc van online oplichting. Zoek de afzender altijd op en deel geen persoonlijke gegevens. Blokkeer de afzender en verwijder het bericht bij twijfel, zodat je niet onbedoeld alsnog op een weblink in de mail klikt of op het bericht reageert.

Heb je toch persoonlijke informatie gedeeld, zoals je bankrekeningnummer of je bankpas? Neem dan contact op met je bank voor vervolgstappen. Het is bovendien van groot belangrijk om alle wachtwoorden te wijzigen, die je hebt gedeeld als je online oplichting vermoedt. Hier lees je meer over het herkennen van digitale oplichting en wat je kunt doen als je toch gegevens hebt gedeeld.